演藝圈再傳噩耗！資深演員驚傳驟逝享壽82歲 告別式細節曝光

娛樂中心／綜合報導

南韓資深男星金永寅不幸離世。（圖／翻攝自YouTube）

南韓資深演員金永寅（김영인）不僅是韓國首位特技演員，在電影領域也極為活躍。不料，如今卻傳出他今（4）日於韓國當地時間早上6點55分逝世，享壽82歲，他的靈堂設於新村世福蘭斯醫院，告別式將於6日早上7點40分舉行，而他身後留下一子一女。

金永寅從替身入行，有「飛天演員」封號。（圖／翻攝自YouTube）

金永寅1943年出生於京畿道楊平郡，畢業於京畿道商高和漢陽大學史學系，學生時期參加過曲棍球、橄欖球、拳擊等各種運動。金永寅1961年在金基德導演的電影《五人之海兵》擔任演員替身，1966年透過電影《燃燒的青春》正式以演員身分出道。

他一生出演無數電影及電視劇，作品不乏《無血無淚》、《阿羅漢》、《哭泣的拳頭》、《外柔內剛》、《無風地帶》、《第三共和國》等。除此之外，金永寅更擔任200多部電影的武術指導，指導過影帝李大根、金熙羅等男星的動作戲。

