演藝圈包租婆是她！25歲財富自由「狂掃淡水線10多間套房」

小彤老師（中）租房給倪安東夫婦。（馬可孛羅公關提供）

愛情天后小彤除了是兩性文學暢銷作家，開過補習班、25歲就已財富自由可以買下捷運淡水線10幾間套房的她，還是位資深包租婆，幾十年來遇過的房客包括名嘴、音樂製作人等，近期她偕同閨蜜與明星房客夫妻倪安東、管罄一起吃飯，倪安東夫婦透露入住她的房子後，生活與事業都順風順水，最近還公布懷孕消息。小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」

這回房客換成倪安東夫婦，小彤說當時跟她洽談租屋細節的是管罄，直到要建立與房客間的群組，看到她先生的名字叫「安東」，小彤還說：「名字叫安東的都很帥耶！」當下她心中想的帥哥範本是倪安東，殊不知後來看到聊天室的大頭貼才驚覺，原來真的是倪安東本人。

廣告 廣告

小彤老師擁有許多房子。（馬可孛羅公關提供）

小彤透露，其實當時還有另一組租客，太喜歡這間房子，想要加價租房，但她和先生都很喜歡倪安東夫婦的幽默與真誠，特別自降房租，並且給他們近1個月的搬家期，讓他們能夠從容舒服地搬進新家。

當房東數十年，小彤最自豪的是，一直與房客保持友好的關係。自嘲包租婆生涯是本血淚史的她說：「高中之前，我是家裡有司機傭人的富家千金，後來家道中落轉為租房，看盡房東臉色，所以立志有錢以後要當個好房東，為淋過雨的人撐傘。」

兩年前她罹癌後，停掉工作呈半退休狀態，幾間房子的租金收入，扣掉報稅等費用，不僅支付高額治療費用游刃有餘，也讓她生活無虞。甚至生病治療期間，房客都會主動關心要到醫院照顧、陪伴她，讓她對這樣的緣分感動不已。

更多中時新聞網報導

李子森示愛杜忻恬 單手伏地挺身秀體能

迎高齡化 公廁馬桶擬坐式為主 女廁改建 性別友善廁所引爭議

帕拉斯北中南趕場主唱FAMA被打趣馬年會發