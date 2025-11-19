演藝圈喜事連連! 劉品言女兒報到 邱澤.許瑋甯將辦婚禮

娛樂中心 ／綜合報導

演藝圈喜事不斷，藝人劉品言在臉書發文，宣布女兒平安到來，並感謝丈夫連晨翔，一直都陪在身邊，而藝人邱澤和許瑋甯結婚將滿4週年，今年迎接兒子出生，兩人也宣布，要在11月28號補辦婚禮，並分享了兩張絕美婚紗照。

身穿白色婚紗，藝人許瑋甯俏皮地撐下巴、嘟嘴，老公邱澤同樣穿上淺色系西裝，甜蜜破表的婚紗照，一PO上網，閃瞎眾人，兩人準備在月底補辦婚禮，許瑋甯也在廣播節目上分享，邱澤當年的求婚儀式。

演員許瑋甯說：「就是很直接啊，我們兩個就是差不多，好像可以了就去結了這樣，我們是之後才補了一個儀式。」

廣播節目主持人王偉忠說：「妳對他求婚沒有儀式感，不會不高興？」

演員許瑋甯說：「我不會，我覺得是不是有時候，有一些職業傷害啊，就是如果真的有儀式感的話，你會覺得好像有鏡頭在拍。（他有沒有跪？）當然當然，他有跪。」

許瑋甯在王偉忠的廣播節目分享與邱澤的相戀過程。（圖／截至中廣流行網ＹＴ）





四年前，因為合作電影，兩人開始互有好感，交往過程非常隨性，覺得時機成熟，就去登記結婚，如今結婚快滿4年，今年也迎接兒子出生，許瑋甯透露，邱澤成了兒子傻瓜。

演員許瑋甯說：「變得很溫柔，眼睛就是隨時隨地，都充滿著星星的感覺，而且以前因為覺得，他是一個很理性的人，現在跟孩子相處之後，你就會發現他，那個愛是滿出來的。」

當爸爸的邱澤，展現不同的一面，而演藝圈的新手爸媽，還有他們。

藝人劉品言在臉書報喜，平安迎接女兒到來。（圖／劉品言臉書）









藝人劉品言在臉書報喜，平安生下女兒，PO出三張照片，包括溫馨母女照，還寫下女兒臉圓圓、鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧，並感謝丈夫連晨翔一直都陪在身邊。演藝圈幸福接力，喜事不斷。

