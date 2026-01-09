演藝圈大佬變色狼！日製作人誘15歲少女開房 騙「會AI換臉」拍無碼片撈百萬

日本一名製作人誘騙國中生拍性愛影片，上網兜售後賺進200萬台幣。（示意圖，由AI生成）

日本演藝圈爆發驚人醜聞！曾為多名人氣偶像團體作曲、經營知名藝人粉絲俱樂部的演藝公司前社長粟津彰（51歲），因涉嫌誘騙15歲女國中生並進行性剝削，遭到警視廳逮捕。警方更在嫌犯家中搜出高達1,700多部淫穢影片，揭發其長期在歌舞伎町獵豔、將未成年少女當成「發財工具」的惡劣行徑。

謊稱AI換臉誘騙拍攝 嫌犯戴「護目鏡」避嫌卻讓少女露臉

根據《TBS News》報導，調查指出，現年51歲的嫌犯粟津彰，於去年7月在新宿歌舞伎町搭訕一名15歲的女國中生，隨後支付4萬日圓（約新台幣8,000元）帶往旅館開房。在拍攝過程中，粟津嫌犯以「臉部會用AI加工」為由，說服少女配合錄製性愛影片，並警告對方：「不准說自己是國中生。」

然而，警方發現所謂的「AI加工」全是謊言，嫌犯僅對影片進行了「牙齒美白」等微調，受害少女的長相仍能清晰辨認。諷刺的是，嫌犯在拍攝時卻為了保護自己，刻意戴上目睹帽與游泳護目鏡遮臉，試圖躲避法律追緝與身分識別。

家中驚見1700部淫片 10個月非法牟利千萬日幣

警視廳在搜索嫌犯位於澀谷區的住家時，搜出了驚人的1,700多部性愛影片，受害者多為10歲至20歲的年輕女性。嫌犯將這些違法影片上傳至網路，以每部5,000日圓（約新台幣1,000元）的價格非法販售。警方估算，僅從去年1月起的短短10個月內，嫌犯就以此不法手段獲利超過1,000萬日圓（約新台幣200萬）。

知名作曲家身分曝光 曾跨足人氣偶像音樂製作

據悉，粟津彰案發時擔任「Kakeru Entertainment」的社長，該公司官網顯示，他曾負責過多位知名藝人的粉絲俱樂部運營，更以作曲家身分活躍，曾提供曲目給日本當紅偶像團體，在業界擁有相當知名度。

嫌犯在被捕後坦言「輸給了自己的性欲」，但仍試圖辯稱「以為對方已經18歲」以規避部分刑責。警視廳認為，嫌犯從前年開始便規律地在歌舞伎町周邊獵豔，手法如出一轍，目前正針對廣大的餘罪範圍展開深度調查。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

