演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議

陸劇女神唐嫣與老公羅晉遭猜測已經離婚。（圖／翻攝自羅晉微博）





中國大陸娛樂圈今（18）日出現爆料，一對非常甜的夫妻檔爆早已離婚，消息曝光後，立刻掀起討論，甚至衝上微博熱搜，其中陸劇女神唐嫣與老公羅晉瘋狂被點名，兩人聚少離多、男方與助理舉止親密等行為也再度被翻出。

一名網友表示「再也不相信愛情了」，他透露朋友在大平台做綜藝節目，從對方那邊聽說中國大陸一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了，讓他震驚到直呼「真的完全出乎意料」，由於爆料內容指向「特別甜」、「中年夫妻」，讓不少人猜測就是羅晉、唐嫣。

廣告 廣告

網友爆料演藝圈夫妻檔離婚掀起熱議。（圖／翻攝自微博）

網友爆料演藝圈夫妻檔離婚掀起熱議。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，有粉絲整理出羅晉及唐嫣的行程表，發現兩人長期聚少離多，甚至傳出分居的消息，而羅晉過去曾被狗仔拍到在片場和女助理手勾手，對方甚至幫他整理髮型，舉止親密也讓「專一寵妻」人設受到質疑，兩人在網路上也幾乎沒互動，讓婚變傳聞甚囂塵上，不過至今雙方仍未出面回應。



【更多東森娛樂報導】

●金雞獎影帝宣布「暫停接戲」 開車數小時全為接地氣美食

●金士傑對戲陸女星「嚇一跳」 犧牲孫女嫁世仇：內心發抖

●專訪／想要人生快樂！楊謹華先伸手 揭與父和解過程

