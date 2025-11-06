演藝圈太複雜？ 美調查揭藝人「非法用藥比一般人高5成」 成癮風險因子曝光

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯的命案並涉及毒品，此事讓大眾感嘆演藝圈太複雜。針對演藝人員的相關風波，胸腔暨重症醫師黃軒在臉書上分享了一份關於美國演藝事業的調查報告，經調查超過13%的演藝從業人員在過去一個月內有「非法藥物使用」的行為，比一般人群高出5成。生活中的巨大壓力、同儕間相互影響等因素，使得這類現象難以獲得改善。

黃軒所分享的報告，是來自美國「物質濫用與心理健康服務管理局」，其中的數據也讓演藝圈外的人得以了解圈內的物質使用狀況。

廣告 廣告

該報告指出，有11.5%的演藝從業人員承認在過去一個月內曾有「大規模飲酒」行為，這一比例在所有行業中高居第3，而所有產業的平均值則為8.7%；同時，有13.7%的演藝人員坦承在過去一個月使用過「非法藥物」，在所有產業中排名第2，顯著高於8.6%的整體平均；另有12.9%的演藝人員表示在過去一年中曾有「藥物或酒精依賴」的情況，此數據在所有產業中亦高居第3，而整體平均為9.5%。

報告還提到，自21世紀以來，與藥物相關的名人死亡案例幾乎增加了一倍，其中涉及處方類鴉片藥物的比例顯著攀升。在這些死亡案例中，超過半數來自娛樂產業。其中音樂家佔了38.6%，其次是演員（23.2%）、運動員（15.5%）、藝術家（6.4%）、作家（5.5%）、模特兒（5%）、商業人士（4.5%）以及政治人物（1.4%）。

根據該報告分析，娛樂圈人士物質成癮的比例偏高，並非單純「因為身為名人」所致。生活中，沒有任何單一因素能直接導致成癮，往往是多種風險因子共同作用下的結果。其中，最關鍵的風險因子被認為是「家族成癮史」，約佔個人成癮傾向的半數。

除此之外，生活型態的相關因素也不容忽視，這包括對舞台的恐懼、名利帶來的壓力、同儕間的相互影響、激烈的行業競爭，以及能輕易接觸到酒精與藥物的環境。這些條件在演藝圈中都極為普遍，也從一定程度上解釋了為何名人的物質濫用現象相對偏高。

黃軒強調，這份報告所提出的數據，並不完全等同於每一位演藝人員身上，畢竟其中的樣本、定義、地域和統計時期均不相同。但這些資訊能讓大眾更加了解娛樂事業濫用物質的風險。

更多FTNN新聞網報導

婦女額頭腫起來卻不痛不癢！朋友提醒才就醫 竟是「額部骨瘤」

乳癌治療「斷層期」再補位！健保擴大給付第三線 ADC 治療選項上路

最接近藥物的超級食物！醫師揭吃菇4大好處 還能降低失智風險

