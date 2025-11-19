演藝圈夫妻結婚7年被疑婚變！網揪關鍵：真離了？

中國女星唐嫣、羅晉自2018年結婚以來屢傳婚變。（圖／翻攝自羅晉微博）





中國演藝圈近日瘋傳一則「甜蜜中年明星夫妻早已離婚」的爆料，消息雖未指名道姓，卻迅速讓結婚7年的唐嫣、羅晉被點名。隨後又有網友翻出兩人名下公司陸續註銷、幾乎沒有商業交集，還整理出婚後行程與互動變化，直呼「這些細節看起來真的像離了」，掀起外界猜測。

一名博主日前在微博發文表示，有朋友在大型平台做綜藝，爆料稱一對「特別甜、在圈內以恩愛著稱的中年夫妻，其實早就離婚」，只是在對外形象與孩子考量之下，選擇維持表面和平。貼文曝光後，許多網友第一時間聯想到2018年在維也納完婚的唐嫣與羅晉。

有網友進一步翻查工商資料平台《企查查》，發現唐嫣名下原本有9家公司，自2020年起陸續註銷，目前僅剩重慶合盛文化傳播有限公司與東陽橫店唐嫣影視文化工作室仍為存續狀態；羅晉名下4家公司中，也只剩「羅晉（上海）影視文化工作室」仍在營運。兩人目前在商業版圖上沒有任何交集，引發網友猜測是否已完成「商業切割」，成為婚變傳言的一大依據。

有網友翻出兩人公司陸續註銷、商業版圖零交集，還整理行程時間線、社群互動變少。（圖／翻攝自微博＠友誼已走到盡頭啦）

此外，還有粉絲整理兩人自2018年結婚以來的公開行程與曝光紀錄，認為兩人長期聚少離多，婚後多年多半各自忙於拍戲，合體露面的機會越來越少，社群上互動也明顯減少，甚至有人爆料兩人疑似已分居超過一年半。這些疑似離婚的線索被網友拼湊在一起後，不少人驚呼：「如果是真的，那真的不相信愛情了。」

也有網友指出，翻出今年8月有民眾在上海迪士尼偶遇兩人同行的照片，認為至少證明夫妻仍有一起帶孩子出遊的畫面，呼籲外界不要被匿名爆料帶風向。

回顧兩人感情歷程，41歲的唐嫣與43歲的羅晉因戲結緣，先後合作《亂世佳人》、《X女特工》、《克拉戀人》、《錦繡未央》等劇，2016年羅晉在唐嫣生日當天於微博公開戀情，兩年後步入婚姻，2019年迎來女兒。婚後兩人一度被視為「模範夫妻」，由於私生活一向低調、不常公開曬家庭照，關於婚變以及分居的傳聞幾乎從未間斷。目前唐嫣與羅晉本人、以及雙方工作室，都未針對外界離婚傳聞作出任何正式回應



