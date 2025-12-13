演藝圈媽祖婆登場! 白冰冰高空演唱如"拉斯維加斯大秀"

生活中心／綜合報導

「演藝圈媽祖婆」白冰冰豁出去了，70歲的她，挑戰穿上1公尺的長裙，站在20公尺高台上演唱，讓整個畫面，彷彿成了拉斯維加斯大秀現場。

站在20公尺高台、穿上1公尺圓長白裙，裙擺超有氣勢的從高台延伸到攝影棚地板，演藝圈媽祖婆來了！70歲的白冰冰豁出去，搭配數十位舞者，以及電腦燈光打上各式圖案，整個氣勢猶如拉斯維加斯大秀在電視播出，綜藝節目以超激勵人生奮鬥金曲秀為主題，主持人白冰冰說，之前請到立委王世堅被說是猛藥，但節目中每個演唱跟表演的都是猛藥，這是我們的日常。

主持人白冰冰豁出去，在週六晚間8點的綜藝節目中增添亮點。（圖／民視新聞）





節目主持群：「大牌（藝人）來就是讓我們有勵志的感覺，有個力量，這個就很立志，原本在賣豬肉，今天賣豬肉的還能當歌星。」大牌秀在這！特別來賓邀請台語之神蔡小虎，搭配小江蕙陳思安演唱，陽帆大讚，根本是神級合作的完美演出。歌手蔡小虎vs.歌手陳思安演唱「秋雨彼一暝」：「來捶捶捶我的心肝，乎你看我的心疼，一暝的火車聲，保重保重，再會啦我的愛。」





歌手蔡小虎、陳思安演唱「秋雨彼一暝」。（圖／民視新聞）





還有觀眾最愛的小歌手，這禮拜的新挑戰者陳宥辰、賴哿萲，讓衛冕的周氏兄弟直呼全身起雞皮疙瘩。節目挑戰者陳宥辰vs.賴哿萲演唱「下午的一齣戲」：「下午的陳三五娘，看戲的人攏無，看戲的人攏無。」兩位女孩，一開口就讓看過大風大浪的蔡小虎大讚不已，完美高音與聲調，驚豔全場，主持人白冰冰的帥氣皇帝扮相還跟少女團體GiveMeFive順口溜演唱遊台灣，深厚底子無NG介紹台灣各景點，攝影棚瞬間回到古代宮廷。





