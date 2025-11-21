演藝圈明星臉！李沐撞臉踹嬤「Fumi阿姨」 對比圖曝本人認證：真的很像

記者趙浩雲／台北報導

藝人李沐近日因為演出《如果我不曾見過太陽》再次以驚艷演技打開話題，與曾敬驊的虐心戀情令觀眾揪心不已，二部曲也將全面揭開疑團，今（21）日舉辦第二部曲的媒體茶敘，李沐近日被觀眾發現與日前在台北捷運踢人的長髮男「Fumi阿姨」長相很類似，她也笑說有看到網友評論，連本人也認證喊「真的好像！」

柯佳嬿跟李沐第一次合作，而兩人其實長相有些相似，李沐說確實在剛出道的時候有被人講過，柯佳嬿也說感覺藝人剛出道的時候都會被說長得像某某某，之前還被說過長得像唐鳳，而最近還有網友發文把李沐跟「Fumi阿姨」做對比直呼很像，對此她也說「哇，真的很像！」柯佳嬿則是大讚「李沐在劇中有很多角度很美，大家在劇中都被拍的很美、很帥，有很多沒有想像過他們的表演。」

李沐被網友說長得很像在北捷踹嬤的「Fumi阿姨」。（圖／記者鄭孟晃攝影、翻攝自臉書）

李沐也坦言自己有容貌焦慮「我怕我自己長不夠好看」，她說這部劇已經拍了兩年，「人的狀態變很多，講的故事很真實，每天都有人發生的悲劇，不知道遇到這樣事情，對作品會不會能接受到鼓勵，這是我最擔心的地方。」

柯佳嬿受度挑戰盲人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

柯佳嬿在劇中首度挑戰盲人，她分享在開拍之前有到愛盲基金會實習，有跟裡面的盲友接觸，了解一些，視障朋友會出現的各種狀況，還有去對方家中，自己跟他約喝咖啡，聽他分享平常的生活，還借了盲人手杖帶回家練習，「在拍的時候 我沒辦法看著對手演員，我有很多跟曾敬驊對戲，都沒有看他，我會不知道長什麼樣子，我的焦不是在他臉上，要跟機器配合。」對詮釋角色做足準備與功課。

