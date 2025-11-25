演藝圈最猛彎道超車！台語歌手和老婆相識、相戀、閃婚到生女 只花了1年1個月

陳昶均與老婆陸依秀迎來寶貝女兒陳懿晴，一家三口幸福洋溢。（欣代唱片提供）

台語歌手陳昶均昨（24）日清晨，陪著愛妻陸依秀在台北台安醫院迎來寶貝女兒陳懿晴誕生，他甜喊：「現在一家三口真的幸福洋溢。」兩人從相識、相戀、閃婚到迎接新生命，只花一年一個月，堪稱演藝圈最猛彎道超車。

夫妻倆的緣分起於去年10月，陸依秀原本陪爸媽報名陳昶均的歌唱班，第一堂課爸爸臨時無法上課，由她代理上陣，沒想到這一代課直接改變一生，陳昶均第一眼就覺得她氣質佳、做事俐落，隔月便聘請她當助理，處理文書與拍攝紀錄，朝夕相處下感情迅速升溫。

台語歌手陳昶均陪著愛妻陸依秀迎來寶貝女兒陳懿晴誕生。（欣代唱片提供）

但戀情初期，陸依秀爸爸有意見，他回憶：「一開始是岳父不太諒解。」為了讓長輩安心，他立刻在12月買了Tiffany一克拉鑽戒求婚，希望正式給對方家庭一個交代，沒想到兩人公證結婚、拿到證書後，又換成自己爸媽不開心，覺得結婚竟然完全沒講，陳爸爸甚至整整一年沒跟他說話，直到上週日陳爸、陳媽和小倆口一起坐下吃飯，一年的心結才終於化解，並在女兒陳懿晴誕生後，獲得長輩滿滿祝福。

陸依秀因有再生不良性貧血，醫生考量自然產風險，原安排明（26日）剖腹，沒想到昨（24）日清晨突然開始有產兆，陳昶均急忙開車載愛妻衝往醫院，把老婆送進產房後去停車，結果一回來，就聽到娃娃哭聲，孩子已經出生了，他激動說：「我一回來就聽到懿晴哭聲，真的當下就哭了。」

由於兩人閃婚過程極快且秘而不宣，陳昶均還特別安排老婆在新專輯中的國語歌〈幸福的四季〉MV擔任女主角，在MV裡「先嫁給他」一次，女主角的爸爸邀來徐亨飾演，等於替老婆提前圓了一場甜蜜婚禮。如今一家三口幸福滿滿，兩人也計畫明年3月回加拿大補拍婚紗、6月舉辦喜宴，陳昶均笑說：「一切都來得太快太突然，但都是最好的安排。」

