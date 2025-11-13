演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
昆凌最新在小紅書與限動曬出一張與周杰倫在極光下牽手的背影照，滿天星空映襯著兩人的身影，浪漫指數爆表。
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。
其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫不僅會親自為老婆準備生日驚喜、甜喊「my birthday girl」，去年底，昆凌也在IG長文〈Hello, 2024年的Hannah〉中，回顧一年旅程與家人時光，提到「阿Chou在台北大巨蛋完成四場演唱會」，並感性表示自己看見了他的努力與突破，這篇信件當時就被粉絲稱為「最甜年終回顧」，一字一句滿滿都是愛。
如今他們又在南半球的極光下牽手，閃光值再度飆高，網友紛紛留言：「太浪漫了吧」、「周董這次該寫首〈極光〉紀念一下！」兩人用行動證明，最動人的愛情，不需要鋪張，只要有彼此相伴，就足夠閃耀。
