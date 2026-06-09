演藝圈模範情侶不再 崔秀英鄭敬淏分手：以朋友身分繼續相處

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

少女時代成員崔秀英（Sooyoung）與韓國演員鄭敬淏分手，為長達14年的愛情長跑畫下句點。兩人所屬經紀公司9日相繼向韓媒證實此事，確認這對演藝圈指標情侶已正式告別。

秀英所屬經紀公司「People Entertainment」表示：「秀英最近確實已與鄭敬淏分手，雙方決定以好同事、好朋友的身分繼續相處。」鄭敬淏的經紀公司雖同步確認分手消息，但以尊重藝人私生活為由，婉拒進一步說明。

兩人的感情始於2012年，公開承認交往後，多年來始終以低調、穩定的態度維繫關係。無論是出席活動相互應援，或是偶爾流出的日常互動，兩人長期被外界視為演藝圈中罕見的模範情侶，深受粉絲關注與喜愛。

廣告 廣告

然而，甜蜜長跑終究抵不過現實考驗。據韓媒報導，兩人近來因各自工作行程繁忙，相聚時間大幅減少，感情逐漸疏遠，最終選擇以和平方式結束這段關係，各自迎向新的人生階段。

消息曝光的導火線，是網友發現兩人在Instagram上相互取消追蹤，隨後官方聲明迅速跟進確認，讓粉絲措手不及。消息傳開後，眾多一路見證這段感情的粉絲紛紛在社群留言表達不捨，同時也為兩人獻上祝福，期許崔秀英與鄭敬淏日後各自在事業與生活上繼續綻放光彩。

更多品觀點報導

他匯款99次留言「拜託理我」求前女友復合！下場慘了

女星淚訴遭監禁2個月！武士刀威脅、脫褲性騷擾黑幕曝光

