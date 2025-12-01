演藝圈爆言語霸凌！《超偶》林語菲遭前輩嗆「聲音很鳥」當面反擊了

記者徐珮華／台北報導

林語菲自歌唱選秀節目《超級偶像》第2屆出道，空靈嗓音被封為「靈氣歌手」。日前他參加《泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽》，擊敗全球1300多位歌唱好手，榮獲世界12強歌手，卻被一位前輩批評「你還在唱女音噢，你的聲音很鳥，你知道嗎」，對此他也當著對方的面反擊。

林語菲《泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽》榮獲世界12強。（圖／菲常動人文創提供）

林語菲當時在後台巧遇一位歌唱前輩，對方卻直言「你的聲音很鳥」。他坦言當下心情錯愕，但仍整理情緒鎮定回應「聲音是父母給予的，每個人都是獨一無二的，我很感謝能擁有這個歌聲，伴我在歌唱路上，堅持打拚至今」，走回休息室途中也不斷自我對話：「唯有堅強，沒有事可以再打倒我，面對屈辱，只有更加專注的歌唱，證明自己贏得比賽！」

雖然參賽過程遭言語霸凌，林語菲嗓音獲得金曲歌王蕭煌奇、台語歌王陳百潭等評審肯定，演唱黃俊雄布袋戲神曲〈西北風〉贏得世界12強。睽違11年再度參加歌唱競賽，他笑說歌唱之路不願停在原地，「初選到總決賽，期間的自我煎熬、內心壓力破表與重拾信心等，一次次的準備，讓我重溫當年參加比賽的毅力，也許是不服輸的個性，勇於挑戰，就這樣的唱到進入決賽。」

林語菲近來喜事滿滿。（圖／菲常動人文創提供）

林語菲目前正在輔仁大學宗教所攻讀第2個碩士學位，手上有4個廣播節目主持，偶爾也上電視談話節目，再加上浪LIVE直播，展現超強說唱功力。他曾被熱情粉絲霸氣打賞20萬紅包，日前已在台北買房，明年也將推出新專輯。喜事滿滿的他感謝粉絲力挺，雖然環境仍艱辛，但謹記人生座右銘「真心感恩還能呼吸，活著就有希望，人生的路絕對要勇敢走下去」。

