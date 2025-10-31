演藝圈爆閃兵又婚變！小鐘「突曬淡定熱舞片」網笑翻：永遠沒進狀況

記者邱妍方／綜合報導

近期演藝圈掀起「閃兵風暴」，多名男星相繼捲入兵役爭議，從陳零九、陳大天、威廉、王大陸，到21日又陸續被爆出的修杰楷、陳柏霖、Energy成員坤達與書偉，幾乎形成一支「閃兵男團」，讓話題延燒整個網路。而29日范姜彥豐又出面爆料，稱妻子粿粿在婚內期間出軌王子邱勝翊，整個演藝圈災難連連，沒想到在這種混亂狀態，男星小鐘卻在Threads發出自己熱舞影片，逗笑大批網友。

在演藝圈爆婚變、逃兵混亂之際，小鐘現身淡定熱舞笑翻網友。（圖／翻攝自粿粿IG Threads @dancinggood）

小鐘（鐘昀呈）今年53歲，是台灣知名綜藝男星，小鐘長期以來都以幽默風趣的主持風格和表演著稱，還被觀眾稱為「客家一哥」。而近日在演藝圈大亂之際，他在Threads上放出一段自己熱舞的影片，原本影片是在跳韓團CORTIS的〈GO！〉，沒想到因為有粉絲說配樂更適合謝金燕的〈姐姐〉，小鐘就把配樂換成姐姐，甚至在背景P上煙火，逗趣模樣吸引大批網友。

小鐘熱舞影片吸引6.9萬網友按讚。（圖／翻攝自Threads @dancinggood）

影片中可以看見小鐘身穿簡約的白色上衣和深藍色的連帽外套，下半身配上卡其配色的嘻哈迷彩工裝褲，很努力地在鏡頭前面跳著舞蹈動作，第一支影片發出時，他就寫下「跟流行跳一下go」，當時就有很多網友笑瘋留言「看了有種匆匆忙忙的感覺是對的嗎？」、「我還是比較喜歡看您猜詞」、「中間有一個很像綜藝摔的動作很讚」

小鐘淡定熱舞的樣子笑翻大批網友。（圖／翻攝自Threads）

沒想到在29日范姜彥豐爆料粿粿出軌王子，整個論壇炸鍋之際，小鐘再度放出了「姐姐版的Go」，在充滿「出軌」事蹟的社群平台上出現了小鐘熱舞的身影，小鐘熱舞影片兩天就吸引6.9萬人按讚，大批網友笑翻「整個圈子亂成一鍋粥了，只有小鐘還在這裡大熱舞，超好笑」、「超級好笑，他很像那種班上有人吵架，然後還看冷笑話看到大笑的那種人」、「他就是班上那位永遠沒有進入狀況的同學」、「滿滿的王子跟粿粿突然炸出一個鐘哥跳舞」

