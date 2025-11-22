演藝圈眾星齊悼！資深執行製作人邱家嚴驟逝享壽66歲

資深電視幕後人員邱家嚴（邱家寶）於11月15日驟逝，享壽66歲。邱家嚴在演藝圈內人緣極佳，許多知名藝人如陳素珍和恬娃等紛紛在社交媒體上發文表達哀悼。邱家嚴生前參與製作了多部受歡迎的節目，其中包括《天天開心》並且與多位藝人保持良好關係。

資深電視幕後人員邱家嚴（邱家寶）於11月15日驟逝，享年66歲。（圖／翻攝自恬娃臉書）

根據《三立新聞網》報導指出，邱家嚴生前受到肝癌的困擾，但其家屬對於肝癌的傳聞表示否認，指出他在生前曾因肝臟和腎臟積水而接受治療。邱家嚴的弟弟透露，他在新光醫院接受治療後回家休息，最終因病情惡化而不幸離世，令家人感到無比悲痛。

廣告 廣告

陳素珍（右）與邱家嚴（邱家寶）。（圖／翻攝陳素珍臉書）

邱家嚴的告別式將於11月29日舉行，家屬誠摯邀請演藝圈的朋友們前來送行。許多藝人和製作人已經表達了對他的懷念和敬意，包括陳淑芳、陳素珍、製作人邱秀英、林乃華、康龍、BB、呂俍慧、林依倩、藍一萍等知名演藝人員。

延伸閱讀

「粿王戀」大尺度照真相曝光？知情人士：與外界想像不同

蔡依林大巨蛋演唱會搶票開跑！粉絲陷入「轉圈圈地獄」

閃兵案後首露面！女兒「梧桐妹」背後抱修杰楷喊「愛你」