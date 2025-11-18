張鈞甯簽到超狂新人！趙妮綺同學是裴斗娜 曝拒當車銀優師妹原因

【緯來新聞網】趙妮綺是張鈞甯經紀公司旗下新藝人，在公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》 飾演校花，出道前赴韓國漢陽大學念表演系，趙妮綺大學到韓國漢陽大學讀表演系，不少已出道的明星回來進修，裴斗娜就是她的同學之一。她曾和車銀優經紀公司洽談，不過想將她培養成女團Idol，後來思考過後就作罷。

趙妮綺竟是裴斗娜同學！（圖／記者許方正攝）

25歲趙妮綺雖然戲裡演校花，但在國小時曾遭霸凌長達半年以上，今（18日）出席記者會透露，當時是個活潑外放的大E人，也很有正義感，在讀5、6年級時，看到男同學欺負特教班同學，衝過去阻止反變成被霸凌對象。



回想被霸凌的情節，她曾被關在廁所用水桶潑水，或是被籃球砸、抽屜被放蟑螂等，十分淒慘，當時還驚動教育局。自此之後，她身心靈受創、變成安靜的I人，且不再輕易相信人。

呂慕堯（左）、趙妮綺都是新生代演員。（圖／記者許方正攝）

在出事的時候，老師並未好好處理霸凌事件，她的爸媽直接找教育局溝通，所以換老師，霸凌狀況才改善，現在提起說得雲淡風輕，但歷歷在目其實令人揪心。



大學時期遠赴韓國就讀，教授介紹不少韓國經紀公司和她洽談，其中包含車銀優的經紀公司，不過因為公司想規劃她往女團發展，與她的志趣較不同，「年紀已經比較大，進去了也不保證出道，所以還是覺得回來當演員」，後來加上疫情影響，4年沒有回台灣，很想念家人，因此決定回台發展。



至於為何簽進張鈞甯的公司，她直言因媽媽非常喜歡張鈞甯，就寄了她的履歷去到公司「甯聚力」，雙方相談甚歡所以談成，「我很喜歡公司像家的感覺」。公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》23日晚間10點公視頻道播出，並上架公視+平台。

裴斗娜明將現身金馬電影大師課。（圖／金馬執委會提供）

車銀優是許多人的男神。（圖／翻攝車銀優IG）

