演藝圈第一槍林予晞談黃子佼二審 「天天發聲不是我的想法」

2025金片子大賽頒獎典禮25日舉行，典禮集結評審、入圍者及貴賓，共同揭曉百萬總獎金得獎名單。今年是第15屆金片子大賽，15周年特別邀請歷屆代言人楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞等人蒞臨頒獎，其中林予晞除有歷屆代言人身分也是本屆評審，與評審團成員陳哲藝、楊雅喆、黃信堯、解孟儒、黃婕妤、曾威量一同頒獎。

問林予晞是否也有導演夢？她笑說這次經驗算是近水樓台先得月，身為評審團中唯一的演員，這回學到很多，也看了很多優秀演員的表演，例如憑《五花肉》拿下最佳女演員獎的黃瀞怡（小薰），林予晞說：「可以以演員身分搶先看到優秀的演員跟導演真的很開心，如果能當導演，我也想跟優秀的新人合作。」

以短片《Rungay》拿下今年最佳男演員的黃遠分享：「其實我在前幾天也看了一下其他作品，每個入圍者的表演都非常精彩。人生如戲，戲如人生，身為演員最近雖然沒有正在著手的作品，但依舊在認真生活。」這次拍攝黃遠需上山取景，但對他而言不算苦，「因為我本身就有打獵的經驗，我們生活也都是靠山的，回到山上很自在。」

最佳女演員小薰則分享：「我很謝謝你們可以理解女主角的脆弱以及與力量，這個獎再次讓我告訴自己，只要用心演，就會被看見。」回憶拍攝的甘苦，她說這個媽媽的角色雖然跟自己一樣是原住民身分，但卻是嫁到外省人家，生活辛苦之餘還要面臨家的拆遷困境，心境十分複雜。

本屆金片子前3大獎，分別由《抓耙仔》拿下「金片子銅獎」獎金 10 萬元、《Rungay》奪下「金片子銀獎」獎金 20 萬元、《狀況》則獲頒「金片子金獎」與 60 萬高額獎金。特別的是，金獎頒獎人雙影后楊貴媚、謝盈萱頒獎完後，提到貴為影后是否還願意拍短片？楊貴媚大方喊話：「放馬過來！」謝盈萱也力挺說：「當然！」

另黃子佼25日二審判決出爐，被判1年6個月有期徒刑，當年黃子佼爆發「創意私房」醜聞後，林予晞是演藝圈內第1個發聲譴責並公開抵制的藝人，她在頒獎典禮現場被問到對於黃子佼二審結果時表示：「身為影視工作者，能夠在第1時間發聲，但後續要交給專業的司法跟行政人員，我們有幸可以透過角色說話，但發聲也不是天天發聲，這也不是我的想法。」

