演藝圈還有真愛！周杰倫帶昆凌追極光 牽手宣示「一生一世」

周董與昆凌追極光畫面唯美浪漫。翻攝昆凌小紅書

天王周杰倫（周董）與愛妻昆凌再度放閃！昆凌今（13日）在小紅書與限時動態曬出和周杰倫於極光下牽手的背影照，滿天星空映襯兩人身影，浪漫指數破表。這對「演藝圈模範夫妻」不僅成功追到極光，還選在13點14分（象徵一生一世）發文，寓意深刻。

對於這次旅程，周杰倫感性表示「這次看到的流星尾巴好長好長，拖著一串串的願望，緩緩劃過粉色的極光」。而昆凌則在澳洲興奮打卡：「追極光成功啦！還順便收穫一些小流星！」兩人以流星為愛情見證，把這段時光定格成永恆。

周董與昆凌婚後育有3名子女，感情依舊甜蜜如初。從生日驚喜、家庭旅程到日常互動，2人始終以真實及浪漫並存的愛情模樣，成為外界眼中的「神仙夫妻」。去年底，昆凌在發文中深情提到，周杰倫在大巨蛋4場演唱會的努力與突破，一字一句都是甜蜜。

周董與昆凌感情甜蜜始終如一。翻攝Jaychou IG

如今，兩人在南半球的極光下再度上演現實版童話愛情，粉絲紛紛湧入留言「太浪漫了吧」、「周董快寫首〈極光〉紀念一下」、「一直這樣幸福下去吧」、「這才是愛情該有的樣子」。

昆凌在社群分享極光下拍攝的照片。翻攝昆凌小紅書



