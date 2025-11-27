演藝圈銀色夫妻爆婚變！男星「一天偷吃2女」超忙出軌行徑曝

許聖梅爆料某對銀色夫妻婚變。（圖／翻攝自YouTube @命運好好玩）





資深媒體人許聖梅近日在節目《命運好好玩》爆料，演藝圈某對銀色夫妻檔過去婚變鬧得沸沸揚揚，雙方不僅顏值出眾，演藝事業也相當順遂，更協調好若是其中一方工作，另一方就在家照顧家裡，豈料，某次男方竟趁老婆拍戲時一次偷吃兩女，其中一名外遇對象還是小孩的幼稚園老師。

許聖梅透露，當時妻子到中國拍戲，沒想到，男星竟趁著照顧家裡之餘到外偷吃，還被狗仔拍到，「男主角早上去機場，大家都以為他好愛老婆，去機場接老婆，結果從機場走出來的不是他老婆，是一個空姐。」

許聖梅提到，那名空姐不僅漂亮，身材也非常好，男星載她回家後，就在對方家中待了一段時間，接著下午到幼稚園接小孩，狗仔又拍到他再度出門，「跟一個女生去磨鐵開房間，那個女生不是剛剛送回家的空姐，這個女生是他小孩的幼稚園老師」。

許聖梅爆料男星出軌行徑。（圖／翻攝自YouTube @命運好好玩）

最令人瞠目結舌的是，該名幼稚園老師同樣也是人妻，兩人雙雙出軌，而隔天男星又到空姐家，載著對方直奔汽車旅館偷情，此時男星才察覺到被狗仔跟拍，直接開車甩進巷子，讓空姐先行跳車離開，豈料，空姐的名牌包包卻忘記拿，導致婚外情暴露。

許聖梅爆料，當時該名男星「一天約會2女」的新聞鬧得十分轟動，正宮原先怒言「沒辦法原諒」，但夫妻倆後來沒有離婚，如今反而過得十分幸福，因此許聖梅認為「過去就算了」，不打算公開該對夫妻的身份。



