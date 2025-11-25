演藝圈震驚！「鐵獅玉玲瓏」創作靈魂人物離世 數十年演藝生涯畫下句點

記者林宜君／台北報導

台灣傳統藝術界再傳噩耗，《鐵獅玉玲瓏》祖師爺之一、國寶級大師陳寶貴於昨（24）日辭世，享壽86歲，文化部已正式證實此訊息。陳寶貴一生致力於說唱藝術與歌仔戲，對台灣表演藝術影響深遠，藝壇上下哀悼不已。

陳寶貴與搭檔陳美珠，曾在有線電視演出唸歌節目《錦裙玉玲瓏》，作品紅遍全台。澎恰恰與許效舜推出的《鐵獅玉玲瓏》，角色名稱「珠寶」、「貴寶」正是向陳寶貴、陳美珠致敬，節目成功帶動台灣喜劇與唸歌風潮。出生於戲班世家，父親為知名歌仔戲樂師，陳寶貴自小耳濡目染，精通歌仔戲、高甲戲及南管。14歲起，她便走遍全台演出，擔任苦旦與小生角色，展現出卓越演技。

廣告 廣告

《鐵獅玉玲瓏》祖師爺之一、國寶級大師陳寶貴於昨（24）日辭世，享壽86歲。（圖／翻攝自新北市文化局官網）

陳寶貴與陳美珠長期搭檔演出說唱唸歌逾數十年，不僅將傳統表演帶入現代電視節目，更為台灣唸歌發展立下重要里程碑。2016年，兩人獲新北市政府指定為「說唱傳統表演藝術保存者」，成為一代藝術大師，也讓台灣傳統文化得以延續。陳寶貴的離世，不僅是《鐵獅玉玲瓏》的傳奇落幕，更是台灣表演藝術界一大損失。

更多三立新聞網報導

于朦朧事件延燒！田海蓉聚會被問玩什麼 程青松留言：「還有殺人遊戲」

于朦朧劇組籌款追悼惹議！網酸「恐參加國有器官選拔賽」 家屬遭逼現身

十年前示警成真？天娛傳媒被爆逼藝人黑規 于朦朧離奇身亡再添恐怖巧合

「有一個囝仔死得不明不白」于朦朧首支台語戰歌逼哭全網！掀海嘯式傳唱

