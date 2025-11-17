演藝界大逃兵18人涉案！「肉粽頭」王大陸今出庭 檢察官恐具體求刑1年

藝人王大陸之前因個資法案到新北地院開庭，今天將面對閃兵案。資料照。廖瑞祥攝



新北地檢署從藝人王大陸偽造病歷閃兵案出發，透過閃兵集團首腦陳志明的手機還原，前後歷經三波搜索，共逮捕陳零九、威廉、陳柏霖及修杰楷等15名藝人裝病逃兵，日前也有薛仕凌等3人主動自首。而這一連串肉粽的線頭王大陸，今天將正式為閃兵案出庭，據知檢方將補求刑1年。

這波藝人閃兵案分為一、二、三班，一班包括今年6月起訴的王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）、模特兒陳信維、舞台劇演員黃博石等10藝人；二班起訴名單則有修杰楷、陳柏霖、Energy成員謝坤達、張書偉及棒棒堂小杰（廖允杰）等5藝人。而新北檢近日也出現自首潮，包括唐振剛、薛仕凌及阿達都主動報到認罪。

而檢方也沒放過他們，閃兵一班10名藝人視情況求刑，其中有9名藝人已赴法院開庭，他們均認罪求緩刑，不過，檢方不同意緩刑，據知，1年兵役最高面臨求刑2年2月，4月兵役者則求刑1年。王大陸是這一波最後一棒出庭者。

不過，閃兵二班藝人相對倒楣，檢方起訴時直接求處2年8月重刑。

藝人閃兵案第三波搜索，查獲陳柏霖、修杰楷、張書偉、廖允杰涉案。資料照。

根據檢方調查，逃兵集團首腦陳志明指導藝人閃兵，以憋氣影響血壓檢測或由槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等方式，取得醫院開立重度高血壓逃兵，讓役男從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」，再安排役男到醫院複檢，陳志明再安排槍手自費附掛24小時血壓機，取得重度高血壓的複檢結果，最後再以複檢結果，將這些役男的兵籍資料的體位從「常備役」變更為「免役」，並陳報內政部役政司審核後，核發「免役證明書」。

冤大頭王大陸花360萬元卻沒有閃成兵，依然得入伍，檢方認定他涉犯偽造文書罪，預定今天當庭求刑1年。

