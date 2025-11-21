演講直播惹議 賓賓哥鞠躬道歉稱「友人刻意隱瞞」：會虛心檢討

王姓魔術師19日受邀至台中某國中演講，並邀請網紅賓賓哥（江建樺）一同上台，不過賓賓哥未經校方同意就全程直播，讓校方現場氣炸直接中斷活動，賓賓哥事後開直播還原始末，卻再度引發爭議。今（21）日他也發布道歉聲明，向所有受影響的師生、家長及校方致歉，並聲稱是友人刻意隱瞞，才導致出現一連串錯誤行為，承諾自己會虛心檢討，不讓類似事件再發生。

賓賓哥在聲明中，此次事件因溝通細節誤差，與現場處置不夠周全引發誤會，自己願意直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。他表示，因友人刻意隱瞞，自己並不知道校方不同意直播，導致出現一連串錯誤行為，在現場互動中未及時規避鏡頭，導致部分未成年學生意外入鏡，對此深感自責。事後已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並與側錄的粉絲溝通下架相關片段，強調今後不論是校園還是任何有未成年人的場合，都會提前規劃拍攝範圍，配備專人把控鏡頭，嚴格遵守未成年人保護相關規定。

廣告 廣告

關於與校方的直播認知誤差，賓賓哥則說明，事前雙方負責人員透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序，但或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」、「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響校園正常教學秩序。

至於事後開啟直播回應，賓賓哥則坦言並非有意激化矛盾，而是當時演講被突然終止，現場傳出多種不實猜測，為了避免謠言擴散，也為了向公眾澄清直播已獲校方初步同意，未有意擾亂校園的事實，才臨時開啟直播說明情況，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對市長盧秀燕的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。

賓賓哥強調，今後會更加嚴格要求自己，不論是公益活動還是公開分享，都會提前與合作方確認所有細節，制訂完善的執行方案，杜絕類似誤會發生。最後也感謝大眾的監督包容，並感謝校方願意溝通解決問題。他也提到，自己不會因為這次誤會就放棄公益之路，今後會以更謹慎、負責的態度開展活動，也希望大家能繼續監督，一同傳遞社會善意。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

魔術師帶網紅賓賓哥入校演講還偷開直播 盧秀燕轟白目：2人永不錄用

造謠80億歐元換蕭美琴演講 男網友辯：反串文會當真是腦子有問題

蕭美琴赴歐演說 賴清德大讚：台灣應自信走向國際