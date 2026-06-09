演變態到最高境界 李㼈首映驚爆：戲裡「揮刀自宮」我都覺得是對的

李㼈自認《腎上腺母侵》是他演過最變態角色的作品，片中他甚至揮刀自宮。

國片《腎上腺母侵》今（9）日晚間在台北松仁威秀 MUVIE CINEMAS 舉辦盛大首映記者會。李㼈透露自己在戲中挑戰了極致的「變態」角色：「他連自己是變態都不知道，甚至覺得揮刀自宮都是對的。」他更藉此探討社會現象，直言現實中許多罪犯也毫無自覺，「最恐怖的魔鬼，其實往往就在你身邊。」被問到是否擔心大尺度演出影響家人？李㼈則豁達笑稱女兒已經成年，同為演員的她一定能理解爸爸對角色的專業詮釋。

李㼈受訪時同時也被問及曾與他合作過的民視男星傅子純驟逝噩耗，他面色凝重地表示，傅子純剛到民視就是自己帶著他，２人在《意難忘》中飾演父子，「那時他還有點生澀，後來就能完全獨撐大局了。」剛看到新聞時李㼈完全不敢相信，直呼「太誇張、太年輕了」，甚至一度希望是假新聞，內心感到無比沉痛。

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為了完美傳達高壓環境下的心理創傷，演員們在幕後都下足了苦功。郭鑫透露，為了形塑角色身上的褪皮、難受與不舒服的病態感，他採取了最簡單也最痛苦的方法——連續一個月每天只吃滷肉飯或排骨便當。郭鑫坦言，每天吃一模一樣的食物會產生極大的莫名壓力，而這種窒息感正好與角色完美磨合，讓他能隨時隨地保持在入戲狀態。

相較於郭鑫與劇組天天吃排骨便當吃到發膩，一旁的田麗則哀怨爆料，因為自己的角色在戲中必須展現出由內而外的驚人變化，因此只有她天天吃沙拉、清早跑步，看著別人吃便當自己只能節食。田麗也感性表示，這部片不單是探討犯罪，更希望能反映現代人在高壓生活下所承受的情緒與傷痕，引導觀眾如何與自己和解。

南果步與精通日語的田麗在拍片時相處融洽，連合照都要貼臉親親。

首度來台拍戲的日本影后南果步，也大方分享了此次台日拍攝生態的差異與心路歷程。她透露，在日本拍戲通常只需在排定的時段到場即可，但在台灣拍攝時，因為較難精準掌握自己登場的時間，讓她隨時都處於有些緊繃的「待命」狀態。不過，極具專業素養的她非但沒有不適應，反而順勢將這股外在的緊張感轉化為入戲的養分，讓自己戲裡戲外都持續維持在角色的高壓狀態中。

而針對媒體提問片中角色「視人命如草芥」的冷酷設定，南果步則透過翻譯表示，自己在開拍前下了不少工夫去剖析角色的扭曲心理。她會不斷反覆思考與模擬：「為什麼這個角色會把生命看得這麼不重要？又是什麼樣的動機驅使她做出非法勾當？」透過這樣深刻的心理刻畫與角色揣摩，才成功挖掘出角色深層的陰暗面，完美演活了片中令人不寒而慄的魔女形象。《腎上腺母侵》將於6月12日上映。

《腎上腺母侵》首映會，（左起）導演周騰率主創團隊田麗、李㼈、班鐵翔、南果步、郭鑫、何采蓁、劉黛瑩和陳蘊予（金莎）盛裝出席。（陽科國際提供）

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