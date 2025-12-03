演遍類戲劇！朱國宏被目擊遊覽車叫賣 網讚：根本沒變
介於新聞、戲劇的類戲劇曾在台風靡一時，90年代當時《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色水玲瓏》等劇輪番熱播，不少主演因此紅遍全台，朱國宏正是其一，不過近來戲約遞減，鮮少現身螢光幕前，近日卻有民眾目擊他在遊覽車兜售產品，凍齡樣貌成了話題外，原PO也大讚他低調不高傲。
昨（2日）有網友在Threads上分享，遇到朱國宏上遊覽車賣產品，不僅很會給乘客情緒價值，還現場高歌兩首，原PO強調分享初衷絕無歧視之意，並讚朱國宏是輕聲細語、低調不高傲的藝人，並表示自己下次遇到會再捧場，直言大家生活都不容易。
朱國宏2023年接演古裝單元劇《戲說台灣》後就鮮少有新作，不少網友看到文章後，留言誇讚「看起來根本沒變好扯」、「其實我真的很佩服曾經很紅的藝人能放下原本的演藝工作跑去做別的事情」，另有網友分享同在遊覽車捕獲朱國宏畫面。
文章也釣出本土劇男星馬幼興留言：「請大家多多支持台灣藝人，戲劇節目就這麼多，不是每個演員都有戲拍，但是日子還是要過的」，坦言若有支持的男女藝人，都能「交官」（台語，意指捧場）。
