演一部戲「換三個老公」 張詩盈反思婚姻保鮮

張詩盈、莊凱勛合作《婚內失戀》封箱演出。（圖／艾彼新創股份有限公司）

《婚內失戀》將在4月迎來封箱演出，此後不再加演。除了經典劇場卡司吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏等，有「星光演員場」，邀請電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽和項婕如等人演出。

張詩盈是本劇經典卡司，三度參與且每次「老公」都換人，笑稱自己「等於有三任老公的經驗」。本次她與莊凱勛攜手詮釋走過15年「水晶婚」的夫妻，張詩盈坦言最初怕接不住金鐘視帝的招，但排練後驚艷對方願意敞開、提供多種表演可能，讓這一版的夫妻樣貌更顯獨特。

演出本劇對張詩盈影響深遠，讓她反思婚姻中因「理所當然」而消失的激情。她笑說最大的收穫，是養成每天出門前要和先生親吻道別的習慣，也更常從對方身上找到可愛的地方。

首次加入《婚內失戀》的莊凱勛則透露，身為新成員，他其實也相當緊張：「畢竟這些學長姐都是即興能力很強的人，《婚內失戀》這個IP也很成功，前面每次的演出都廣受好評，所以正式開採之前有點小緊張，因為學長姐他們可能走位都很熟，怕只有我很不熟。」他認為，《婚內失戀》談的是多數人都會遇到的問題，排練過程彷彿提前預習未來的人生，也不斷提醒自己，維持婚姻平衡是一輩子的課題，唯有珍惜對方，感情才可能保鮮。

談到角色，莊凱勛認為自己與阿偉相似之處在於同樣是家中經濟支柱，不同的是，他在現實生活中比較有意識地經營夫妻關係，反而在表演時要刻意去練習「忽視太太需求」的狀態，笑說自己與太太仍處於相對熱情的階段。

