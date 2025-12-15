漚汪學童打造藍碳生態瓶 揭碳的秘密

將軍漚汪國小學童參與藍碳生態瓶計畫，透過實作了解碳循環。 (記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕將軍報導

成功大學教授蘇彥勳團隊攜手將軍區漚汪國小，推動國科會「溪北科普永續教育在地行動」計畫的「里山永續地景與碳的秘密」永續巡迴課程，學童透過實作打造「藍碳生態瓶」，過程中理解碳循環的基本運作原理，直呼有趣。

漚汪國小校長蔡孟倫指出，這次由四年級學童參與計畫，課程核心聚焦於「海中森林」的藍碳，包含紅樹林、海草床、鹽沼等沿岸生態系統，具備高效吸收與儲存二氧化碳的能力。運用「水草藍碳」作為固碳媒材，引導學童打造微型生態瓶，將國家層級的氣候策略轉化為學童能理解並能實踐的學習內容。巡迴課程將走訪台南溪北地區八所學校。

蘇彥勳說明，學童以水蘊藻、金魚藻等水草作為「生產者」固碳媒材，並加入水蚤作為「消費者」，以細菌作為「分解者」，組成一個具備能量流動與物質循環的生態瓶，以實際操作不僅加深對碳循環的理解，也親自觀察生態系統如何在密閉環境中達成自我平衡。

學生楊裕境提出疑問，動物怎在密閉的瓶子裡呼吸？蘇彥勳表示，藻類可透過光合作用產生氧氣，足以供應微小生物生存所需。