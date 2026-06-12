漢中街民眾驚見疑持刀男子報警 萬華警方迅速到場「查獲兩把刀」依法送辦

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警方獲報後立即趕赴現場查處並將男子帶回西門町派出所釐清案情。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】臺北市萬華分局西門町派出所於昨（11）日晚間接獲民眾報案，指稱漢中街有一名男子疑似持刀在街頭徘徊，擔心危及公共安全，立即向警方求助。警方獲報後迅速派員趕赴現場查處，展現維護西門町商圈治安的積極作為。

員警抵達現場後，並未發現男子持刀揮舞或威脅他人情事，惟為釐清案情及確保民眾安全，警方隨即對現場可疑男子進行盤查。經檢視其隨身攜帶之背包後，當場查獲刀子兩把，警方遂依法將該名男子帶返派出所進一步查明持有原因及相關情節。

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警方表示，本案現場未發生衝突事件，也無任何民眾受傷，經調查相關事證後，全案依違反社會秩序維護法偵辦，以維護社會安寧與公共秩序。

萬華分局西門町派出所副所長陳祈佑案情說明。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局呼籲，民眾如發現可疑人士攜帶危險物品或有異常行為時，切勿自行處理，應立即通報轄區警方或撥打110報案專線，由警方到場處理，共同維護社區與商圈安全，營造安心生活環境。

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