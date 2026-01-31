漢他病毒七旬翁確診喪命 羅一鈞：25年來首起死亡個案
衛生福利部疾病管制署昨天公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，為北市70多歲具慢性病史男性，1月上旬出現咳喘等症狀，發病約八天過世，住家附近捕獲四隻老鼠，其中兩隻驗出漢他病毒抗體。
疾管署統計，國內今年累計一例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去四年（2022到2025年）同期零或一例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例最多，年齡則集中在40歲以上（29例），其中1例為境外移入個案（感染國家為印尼）。
疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。
如發現鼠類排泄物時，疾管署建議，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水＋1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
漢他病毒死亡！羅一鈞證實「25年來首例」為何是大安區？疾管署這麼說
昨出現今年首例漢他病毒症候群本土確定病例，為大安區70多歲男性，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡。疾管署長羅一鈞今(31)日證實，這是2000年來國內首例因漢他病毒死亡。外界關注，為何病例會發生在大安區這類高級住宅區，疾管署副署長林明誠直言，這其實是常見迷思，老鼠是漢他病毒的重要病媒，而老鼠本來就高度適應人口密集的都市環境。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言
台中兩幼童過世 盧秀燕沉痛︰勿轉述未經證實案情
台中市長盧秀燕今天上午到中國國民黨台中市黨部票選中央常務委員時，被媒體問及兩名幼童疑遭親人餵食不明藥物過世案時表示，沉痛及不捨，第一時間警消已介入處理，檢調也在偵辦，已指示社會局介入協助家屬及釐清，在檢調釐清前，希望大家尊重家屬心情，不要轉述相關未被證實內容。Yahoo即時新聞 ・ 5 小時前 ・ 186則留言
學妹陳情怒喊「買不起台北房子」！柯文哲搔頭、黃國昌秒閃一旁
[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌今（31）日前往市場發春聯，不料，遇到一名自稱是柯P學妹的女子陳情。學妹說，她考上醫學系，為什麼買不起台北市房子？不過，黃見狀就立刻閃到一旁，柯聽了幾句後也搔頭離開。讓該學妹怒吼，「你們不是要實踐公平正義嗎！」 柯文哲、黃國昌、台北市議員張志豪、台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫今上午在南門市場發放春聯，並接受媒體聯訪。 不過，在媒體聯訪結束後，一名女子突然上前說，她有幾句話想問柯P。黃國昌見狀立刻撤到一旁，吳怡萱則問對方是誰。該女子回應，「我是柯P學妹。」隨後她就開始陳情，並指自己已經35歲，為什麼買不起台北市房子？ 柯P學妹說，她是在大安區最精華地帶長大，花了家裡很多錢，補習考上醫學系，但為什麼淪落到買不起房子，連家裡旁邊的房子都買不起，為什麼？ 柯文哲在一旁聆聽，但柯P學妹情緒非常激動，雖然他一度想要說明解釋，最後還是搔頭離開。不料，該舉動反而激怒學妹，讓她激動怒吼，「為什麼！你們不是要實踐公平正義嗎！」吳怡萱最後說，「我們會努力實踐公平正義。」查看原文更多Newtalk新聞報導徐欣瑩指不受黨內不新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 46則留言
譚敦慈爸罹糖尿病40年 眼、腎、心都健康！3招擺脫糖尿病遺傳
誰說糖尿病久了一定會有併發症？無毒教母譚敦慈曝父親罹糖尿病40年，離世前眼睛和腎都維持得相當良好，也沒有心血管的併發症。她揭祕爸爸的控糖祕訣，除了飲食很自制、注意抓分量以外，而且很多年前就有先吃蛋白質健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 3則留言
喊「藍白分」比合更重要引熱議 柯文哲：合作態勢沒改變
民眾黨創黨主席柯文哲日前表示，比「藍白合」更重要的是「藍白分」，意思是雙方分工合作，但被問到是否有分手意味，他則笑著說，「什麼都有可能」，引發外界解讀。對此，柯文哲今天（31日）受訪時說，藍白合是總統賴清德造成的，賴上任第一天就把藍白綁在一起打，打到後來兩黨合在一起，他也強調，雙方目前合作態勢並沒有改變。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 185則留言
今年首例漢他病毒！症狀、如何預防一次看
[NOWnews今日新聞]北市衛生局30日晚間公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，為國內今年首例。對於漢他病毒，疾管署提醒，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理。相關資...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 10則留言
26年來首例！北市大安區爆漢他病毒死亡 疾管署：春季風險高
台北市大安區驚傳今年首例漢他病毒死亡病例，立刻引發關注，疾病管制署署長羅一鈞今（31日）證實，這是2000年以來首例死亡個案。根據國內統計發現，漢他病毒其實有明顯「季節性」，每年1至5月出現最多病例，顯示春季風險高，是防疫不可鬆懈的關鍵時期。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
原來小時候看電視刷牙被罵錯！ 醫親揭「吐掉不漱口法」：讓泡泡多留10分鐘
一般人刷牙就會馬上漱口，不過，牙醫師吳孟樺在社群平台分享表示，建議用含氟牙膏刷完後，吐掉多餘的泡沫，將口中殘留的泡沫含著約10分鐘，才以清水漱口。一票網友驚覺，原來過去都刷錯了；也有網友提到，小時候都邊看電視邊刷牙，泡沫留在嘴巴太久，還被媽媽罵，吳孟樺笑著回覆：「殊不知是正確的」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 2則留言
別只會吃鮭魚！ 國內「隱藏版生魚片」清單曝光 內行激推：新鮮又美味
台灣四面環海，漁獲資源豐富，生魚片更是許多饕客的最愛。然而，有網友感到疑惑，為何無論走到哪裡，多數店家販售的生魚片品項總是離不開「鮭魚、鮪魚、旗魚」這老三樣？除非特地前往屏東東港等漁港產地，否則很難吃到紅甘、海鱺或其他特殊魚種。貼文曝光引發討論，也釣出許多餐飲業者揭露背後的成本辛酸與供貨內幕。聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 32則留言
江啟臣楊瓊瓔爭取參選台中市長 國民黨：兩方趨向共識 2/6前或有好結果
國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長的提名卻意外陷入僵局，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔16日進行首次提名協調會，因無結果引發基層焦慮。國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華今天表示，黨中央一直和江啟臣、楊瓊瓔保持密切溝通，現在已經慢慢趨向有共識，或許在2月6日之前就會有好的結果。Yahoo即時新聞 ・ 1 小時前 ・ 13則留言
高市不登大相撲擂臺頒獎 稱注重女人禁制傳統
（中央社東京31日綜合外電報導）日本首相高市早苗昨天提到日本相撲協會遵循的「女人禁入擂臺（土俵）」傳統時表明，不會在任內踏上擂臺頒獎，理由是「注重傳統」。中央社 ・ 4 小時前 ・ 20則留言
人夫婚前隱瞞「無精症」！孕妻遭當眾羞辱不倫崩潰 秀親子鑑定打臉尪
韓國YTN電台節目《李元化律師的事件X檔案》披露，當事人A女（化名）在確認懷孕後向丈夫分享喜訊，原以為能獲得祝福，孰料對方不僅未表現出喜悅，反而懷疑孩子非親生，並以此為由要求離婚。更令人震驚的是，丈夫曾在餐廳等公共場所，當著眾人面指控妻子婚外情，並發表侮辱性言...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 1則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口 美女牙醫：我21年沒蛀牙
牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 15則留言
招不到員工 嘉義知名渡假村宣布停業 30年回憶沒了
位於嘉義縣大埔鄉，鄰近曾文水庫，由台灣知名戶外運動用品品牌歐都納經營的「歐都納山野渡假村」因人力招聘困難，驚傳3月10日正式畫下句點，昨（30日）歐都納品牌官網和渡假村官網已貼出停業公告，據了解，除請不到人外，去年接連發生多起震央在大埔的地震，也衝擊當地旅遊市場，董事會評估後，決定讓在地經營30多年的渡假村走入歷史。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 87則留言
7旬翁染漢他病毒亡 羅一鈞：25年來首起個案
（中央社記者沈佩瑤台北31日電）台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡，7旬翁發病8天喪命，住家周邊捕獲2隻老鼠驗出陽性。疾管署長羅一鈞今天指出，這也是民國89年以來，首起漢他病毒死亡個案。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
48歲女水腫、血壓失控飆高！兇手竟是她每天都吃的「方便午餐」
一名48歲的女性患者，本身就是棉花糖體型，高齡懷孕後飽受妊娠水腫與高血壓之苦，沒想到產後問題依然存在。長期服用降血壓藥的她，某次回診時卻發現水腫突然加劇，連血壓都失控飆高，沒想到源頭竟是她每天都吃的「健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
川普提名華許掌聯準會 美元上揚、白銀創1980年後暴跌紀錄
美國總統川普提名聯邦準備理事會前官員華許出任下任聯準會主席，市場認為華許對美元與通膨持鷹派立場，消息一出，黃金、白銀現貨與期貨都出現「華許拋售」。連日大漲的黃金與白銀價格暴跌，白銀期貨價一日跌幅超過30%，創下1980年後單日最深跌幅。Yahoo即時新聞 ・ 7 小時前 ・ 82則留言
北市傳首例漢他病毒死亡！70多歲男急病8天亡 驗出鼠跡病毒陽性
據疾管署與地方衛生單位調查，個案於1月上旬出現咳嗽、呼吸喘、發燒與腸胃道不適等症狀，1月6日曾前往急診就醫，返家後症狀加劇，1月8日再度就醫並緊急收治加護病房，但病情持續惡化，最終於1月13日因敗血症併多重器官衰竭與肺炎不治身亡。家屬事後表示，個案住家曾出現鼠類...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 4則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 93則留言
水鹿誤闖國道喪命！看到就剩大概5公尺 駕駛驚嚇瞬撞影片曝光
國道3號北向316公里台南白河路段，昨天（30日）凌晨發生一起離奇車禍，民眾開車行經該路段時，撞上一隻誤闖國道的水鹿，水鹿當場傷重身亡。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6則留言