漢他病毒七旬翁確診喪命 羅一鈞：25年來首起死亡個案

台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡，7旬翁發病8天喪命。疾管署長羅一鈞31日指出，這起死亡病例也2000年以來，台灣首起漢他病毒死亡個案。（中央社資料照）

衛生福利部疾病管制署昨天公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，為北市70多歲具慢性病史男性，1月上旬出現咳喘等症狀，發病約八天過世，住家附近捕獲四隻老鼠，其中兩隻驗出漢他病毒抗體。

疾管署統計，國內今年累計一例漢他病毒症候群確診病例，病例數與過去四年（2022到2025年）同期零或一例相當；自2017年起迄今累計44例，性別以男性29例最多，年齡則集中在40歲以上（29例），其中1例為境外移入個案（感染國家為印尼）。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

如發現鼠類排泄物時，疾管署建議，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水＋1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。

