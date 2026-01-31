漢他病毒出現今年首例9年累計44例 疾管署籲大掃除落實防鼠三不原則

漢他病毒現蹤台北市大安區，奪7旬翁性命，為台灣今年首例漢他病毒。疾管署統計自2017年以來，9年累計44例病例，好發期為1至5月。疾管署提醒春節將至，年終大掃除時，清理鼠類排泄物前，應先以漂白水消毒，降低病毒威脅。

環境部今天也提醒民眾，防治老鼠不能只靠老鼠藥，居家環境大於2公分縫隙都應填補，落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」三不原則。若捕獲老鼠或發現鼠屍，應配戴口罩與手套，將鼠屍以雙層垃圾袋密封後，交付垃圾車清運；被老鼠污染的環境，可使用稀釋漂白水進行消毒；若居家鼠患嚴重，建議尋求領有許可證的專業病媒防治業者協助。

漢他病毒是一種呼吸道疾病，攜帶漢他病毒的老鼠本身並無症狀。人類會透過吸入受感染囓齒動物的尿液、糞便或唾液中的顆粒物而感染。漢他病毒會引起類似流感的症狀，最終導致肺部積液，使呼吸困難。圖為透視顯微鏡下的漢他病毒。（Getty Images）

衛生福利部疾病管制署昨天公布國內今年首例染漢他病毒死亡，為北市70多歲具慢性病史男性，1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天過世，住家附近捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒抗體。



老鼠是漢他病毒的重要病媒，疾管署發言人林明誠今天接受媒體電訪表示，舉凡溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠等常見鼠輩，都是漢他、鉤端螺旋體、地方性斑疹傷寒的重要病媒。據疾管署監測資料顯示，2017年至今累計的44例漢他病毒病例中，男性占29例、女性15例；年齡層以30至50歲為多、占32例。從季節分布來看，每年1月至5月為病例較多的時期。

林明誠提醒民眾農曆春節將至，在清理屋內外環境時務必戴上口罩，以防止吸入帶有病原的空氣微粒。若發現老鼠屎、尿，切勿直接掃掉，應先使用稀釋的漂白水進行噴灑消毒，並靜置30分鐘待消毒作用完成後再清理，以確保安全。此外，若清理過程中使用的抹布、拖把、掃帚或刷子曾接觸過老鼠排泄物，林明誠強調，使用完後務必先徹底消毒再收納，避免污染其他器物，造成病毒交叉傳播。



疾管署呼籲，居家防鼠應落實「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」等三不原則。若環境已見鼠蹤，應採取鼠餌、鼠籠或黏鼠板等滅鼠措施，這是每個家庭都要注意的課題。

環境部今天也發布新聞稿，引用台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈的建議，教導民眾如何正確防治老鼠入侵。

徐爾烈指出，國內居家常見的老鼠主要有三種，體型由大到小分別為「溝鼠」、「屋頂鼠」及「家鼷鼠」，老鼠雖然視力不佳，但嗅覺、聽覺與觸覺極為靈敏，且具有強大的學習能力與鑽洞本領，只要大於10元硬幣（約2公分）孔洞就能輕易鑽入，家鼷鼠甚至更小的縫隙也能通過。

「防鼠首先要知己知彼，掌握老鼠習性是關鍵」，徐爾烈說，防鼠須從環境管理下手，落實居家防鼠「三不原則」，「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」。

徐爾烈說，民眾應檢查居家環境的孔洞、門縫及通風口，任何大於2公分的縫隙都應填補，而排水孔應加裝孔徑小於1公分的金屬網，門縫若過大，建議加裝金屬擋板，「不讓鼠來」。

徐爾烈說，老鼠嗅覺靈敏，食物必須密封保存於玻璃或金屬容器中，廚餘桶務必加蓋，寵物飼料在餵食後應立即收好，不留過夜。

另外，老鼠喜歡在陰暗雜亂的角落築巢，徐爾烈建議，民眾應清理庫房死角，避免堆積雜物，破壞老鼠的築巢條件。

假設老鼠已進入家中，徐爾烈建議優先採取「物理防治」，許多民眾放置捕鼠籠卻抓不到，往往是不瞭解老鼠「沿牆遊走」與「生性多疑」的特性；因此捕鼠籠應沿牆角放置，而且要有耐心，不要經常變動位置，以免引起老鼠戒心。

徐爾烈指出，若物理防治效果有限，才考慮使用化學防治，像是殺鼠劑作為最後手段，使用環境用藥時，務必遵守「適量投放、隱蔽角落」原則，或搭配鼠餌盒，避免幼童及寵物誤觸誤食；也盡量避免使用黏鼠板，以免誤傷其他動物或造成清理困難。