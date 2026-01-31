漢他病毒出現今年首例9年累計44例 疾管署籲大掃除落實防鼠三不原則

漢他病毒現蹤台北市大安區，奪7旬翁性命，為台灣今年首例漢他病毒。疾管署統計自2017年以來，9年累計44例病例，好發期為1至5月。疾管署提醒春節將至，年終大掃除時，清理鼠類排泄物前，應先以漂白水消毒，降低病毒威脅。

漢他病毒是一種呼吸道疾病，由鹿鼠等野生囓齒動物攜帶。攜帶漢他病毒的老鼠本身並無症狀。人類會透過吸入受感染囓齒動物的尿液、糞便或唾液中的顆粒物而感染。漢他病毒會引起類似流感的症狀，最終導致肺部積液，使呼吸困難。圖為透視顯微鏡下的漢他病毒。（Getty Images）

衛生福利部疾病管制署昨天公布國內今年首例染漢他病毒死亡，為北市70多歲具慢性病史男性，1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天過世，住家附近捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒抗體。



老鼠是漢他病毒的重要病媒，疾管署發言人林明誠今天接受媒體電訪表示，舉凡溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠等常見鼠輩，都是漢他、鉤端螺旋體、地方性斑疹傷寒的重要病媒。據疾管署監測資料顯示，2017年至今累計的44例漢他病毒病例中，男性占29例、女性15例；年齡層以30至50歲為多、占32例。從季節分布來看，每年1月至5月為病例較多的時期。

林明誠提醒民眾農曆春節將至，在清理屋內外環境時務必戴上口罩，以防止吸入帶有病原的空氣微粒。若發現老鼠屎、尿，切勿直接掃掉，應先使用稀釋的漂白水進行噴灑消毒，並靜置30分鐘待消毒作用完成後再清理，以確保安全。此外，若清理過程中使用的抹布、拖把、掃帚或刷子曾接觸過老鼠排泄物，林明誠強調，使用完後務必先徹底消毒再收納，避免污染其他器物，造成病毒交叉傳播。



疾管署呼籲，居家防鼠應落實「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」等三不原則。若環境已見鼠蹤，應採取鼠餌、鼠籠或黏鼠板等滅鼠措施，這是每個家庭都要注意的課題。