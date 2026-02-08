漢他病毒可存活2至7天！漂白水清鼠屍糞 疾管署揭正確比例

【健康醫療網／記者林則澄報導】台北市大安區最近出現自2000年以來首例漢他病毒相關死亡個案，引發民眾熱議。鼠類等齧齒類動物除可能傳播漢他病毒外，也可能帶來鉤端螺旋體病等人畜共通傳染病，衛生福利部疾病管制署表示，民眾若在住家或環境中發現鼠糞、鼠尿或鼠屍，務必先以漂白水消毒後再清理，避免病原體隨灰塵飛揚至空氣中，增加感染風險。

漢他病毒引起民眾熱議，衛福部疾管署副署長林明誠提到，民眾最近可能常問，「漂白水和清水到底要以1比9還是1比10稀釋？」他對此進一步說，現行指引是「1比9，消毒作用時間5分鐘」；先前指引曾有「1比10，消毒作用時間30分鐘」的說法，但目前以1比9為主。他舉例，若是較大量的配法，可用市售漂白水100毫升加入清水1公升，若居家消毒採少量調配，則可用漂白水瓶蓋估算，一個瓶蓋約20毫升，加入約180毫升的清水，即為1比9的比例，濃度約5000ppm（0.5%），較適合用來處理高污染的情境，例如鼠糞、鼠尿或鼠屍等可能帶有病毒的污染源。

廣告 廣告

疾管署建議，民眾可用漂白水加清水1比9的比例清除鼠糞、鼠尿或鼠屍等可能帶有病毒的污染源。（圖／疾管署提供）

病毒最長可存活7天 先消毒再清理、避免揚塵

林明誠副署長也提醒，漢他病毒在自然環境中的存活時間，會受到日照與環境條件影響，若病毒存在於鼠類排泄物或屍體中，在一般狀況下可能存活2到3天；若在較陰暗、潮濕的環境，甚至可能延長到約7天，因此民眾若發現鼠類排泄物或屍體，務必先以稀釋漂白水充分潑灑消毒，等待消毒作用完成後再清理，處理過程也應盡量降低塵土飛揚，才較安全。

今年累計1例確診 感染多因接觸鼠類分泌物與排泄物

疾管署統計，國內2026年累計1例漢他病毒症候群確診，與2022至2025年同期0或1例相當，另自2017年起迄今累計44例，男性與40歲以上族群占比較高，還曾有1例境外移入，感染國家為印尼。疾管署說明，漢他病毒症候群的自然宿主主要是鼠類等齧齒類動物，人類可能因吸入或接觸被鼠類分泌物與排泄物（糞便、尿液、唾液）污染的塵土或物體而感染，或遭帶病毒的齧齒類動物咬傷也有風險。

防鼠「3不」是關鍵 應戴口罩手套、通風清理

疾管署呼籲，漢他病毒預防重點仍是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆與牆垣等，都是鼠類活動熱區，平時要留意老鼠可能入侵的路徑，並針對特定環境加強捕鼠、滅鼠，廚餘與飼料也應妥善收好，並維持環境整潔。民眾若需清理鼠類排泄物，疾管署也建議先戴口罩、橡膠手套並打開門窗，以稀釋漂白水消毒後，再用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清除污物，最後以垃圾袋密封丟棄，降低病原體在空氣中散播的機會。

【延伸閱讀】

北市7旬男染漢他病毒不治 疾管署籲大掃除「防鼠三不」降罹病風險

北部又傳漢他病毒病例！不排除是清潔環境時感染 老鼠屎怎麼清理才對？



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67660

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw