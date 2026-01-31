漢他病毒國內首例現蹤 醫示警：一開始像感冒但死亡率高

疾管署昨（30）日公布今年國內出現首例「漢他病毒症候群」病例，胸腔暨重症專科醫師黃軒在社群發文科普漢他病毒有多可怕。（示意圖／Pixabay）

疾管署昨（30）日公布今年國內出現首例「漢他病毒症候群」病例，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，臨床上許多高風險病毒在初期症狀上與一般感冒幾乎沒有差別，真正令醫師憂心的，並非不認識病毒，而是太早將其視為普通感冒，因而錯失關鍵處置時機。漢他病毒就是被黃軒醫師列在紅燈區，因為初期症狀像感冒，但死亡率高。

黃軒醫師今（31）日在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文科普，有不少高風險病毒在初期症狀像感冒，會出現流鼻水、喉嚨痛、發燒與全身痠痛等，而病情是否惡化，關鍵在接下來幾天身體的變化。對此，黃軒醫師將常見的病毒分成三層，並說明它們的不同。

黃軒醫師表示，第一類屬於風險較低的狀況，多半確實只是一般感冒，例如鼻病毒、非SARS／MERS／COVID-19的一般冠狀病毒、副流感病毒或成人型呼吸道融合病毒（RSV）。這類感染以流鼻水、喉嚨不適為主，病程通常緩慢，數天內會逐漸好轉，極少造成器官衰竭，透過休息與支持性治療即可，不需過度恐慌。

至於第二類則是臨床上最容易被低估的情形，初期同樣像感冒，卻可能在後期急轉直下。黃軒醫師指出，流感常在一開始被誤認為小感冒，隨後卻出現高燒與劇烈全身痠痛；COVID-19前幾天症狀輕微，卻可能在第5至8天突然惡化，甚至出現「不喘卻缺氧」的危險狀態；腺病毒則常合併嚴重喉嚨痛與結膜炎，若出現群聚感染更需提高警覺。這類病毒的共同特點，是前段症狀平凡，後段才顯露危機。

而第三類則屬於一開始就需高度警戒的高致死風險病毒。黃軒醫師指出，漢他病毒初期幾乎與流感無異，卻可能在短時間內引發肺水腫與休克；立百病毒早期僅是發燒與痠痛，後續卻可能進展成腦炎甚至昏迷；禽流感、MERS與SARS也多從咳嗽、發燒開始，卻可能迅速演變為重症肺炎。這類感染的關鍵線索，常藏在特殊接觸史與病情惡化速度上。

最後黃軒醫師提醒，若「感冒樣症狀」合併出現發燒卻越來越喘、意識變慢、血小板下降、異常劇烈的肌肉痠痛，或曾有動物、特殊環境接觸史，甚至病情突然急轉直下，就不應再單純當作感冒看待，應儘速就醫評估。同時黃軒醫師也強調，病毒最狡猾之處，不在於毒性有多強，而在於一開始實在太像感冒，唯有提高警覺，才能守住治療的黃金時間。

