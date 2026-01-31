漢他病毒多恐怖？醫1圖曝「一開始像感冒」：數小時內恐休克

生活中心／周希雯報導

台灣出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，台北市大安區1名70多歲老翁，近期未有國內外旅遊史，染病後僅8天就因多重器官衰竭及肺炎身亡，經捕獲住家周邊老鼠，其中2隻驗出漢他病毒陽性。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，病毒最狡猾之處在於「一開始表現得實在太像感冒」，結果被誤判無法做最正確的治療，可能短短數小時內就引發肺水腫與休克。

病毒最怕「一開始像感冒」！未來身體變化成關鍵

黃軒發文表示，醫師最怕的從來不是不認識，而是「一開始像感冒」的病毒，導致錯過關鍵治療時機。在臨床現場，許多高風險病毒起初都很無害，症狀像是流鼻水、喉嚨痛、發燒、痠痛，「真正拉開差距的，不是第一天的症狀，而是接下來幾天身體怎麼變。」

漢他病毒「一開始像感冒」數小時內恐休克！醫1圖曝危險徵兆：後段才出事

黃軒表示，醫師最怕的是「一開始像感冒」的病毒。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

1圖看病毒風險3層級！漢他病毒恐幾小時內休克

第一層：真的只是感冒，風險低

這一層多半可以放心觀察，只要休息及支持性治療就好，不必過度緊張。

「鼻病毒、一般冠狀病毒（非 SARS／MERS／COVID-19）、副流感病毒、成人型 RSV」，通常以流鼻水、喉嚨痛為主，病程緩慢，幾天內逐步好轉，很少出現器官衰竭。

第二層：早期像感冒，但常被低估

這是門診最容易誤判的區域，共同特點是「前段太普通，後段才出事」。

「流感」起初常被當成小感冒，接著卻高燒、全身痠痛炸裂；「COVID-19 」前幾天輕微，卻可能在第 5–8 天突然惡化，甚至出現不喘但缺氧的陷阱；「腺病毒」則常合併喉嚨痛與結膜炎，群聚時尤其要小心。

第三層：一開始像感冒，但死亡率高

這一層醫師會直接拉警報，線索常藏在接觸史與惡化速度。

「漢他病毒」早期幾乎就是流感翻版，卻可能在短短數小時內引發肺水腫與休克；「立白病毒」起初只是發燒痠痛，後面卻可能進展成腦炎與昏迷；「禽流感、MERS、SARS 」也是從咳嗽發燒開始，卻迅速走向重症肺炎。

漢他病毒「一開始像感冒」數小時內恐休克！醫1圖曝危險徵兆：後段才出事

黃軒醫師把感冒的風險分為3層級。（圖／翻攝「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書）

感冒樣症狀也可能致命！黃軒公布6危險徵兆

對此，黃軒也分享醫師的實戰心法，只要「感冒樣症狀」合併以下任一項，就不能視為普通感冒，包括「發燒卻越來越喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈、有動物或特殊環境接觸史，或病情突然急轉直下。」他感嘆，病毒最狡猾的地方，不是它有多毒，「而是它一開始，表現得實在太像感冒。」





