漢他病毒大安區1人病逝過年大掃除請注意！漢他病毒怎麼預防？症狀有哪些？守護健康必看懶人包

漢他病毒現蹤請注意！近來，台北市大安區一名七旬老翁感染漢他病毒，後因敗血症併多重器官衰竭及肺炎，不幸死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群，是台灣近25年以來首起漢他病毒死亡個案，引發各界關注。究竟漢他病毒是什麼？漢他病毒症狀有哪些？漢他病毒潛伏期多長？漢他病毒會人傳人嗎？平時該如何預防？Yahoo顧健康帶您了解。

漢他病毒引起的人畜共通傳染性疾病稱作「漢他病毒症候群」，尤其火巷、排水設施、雜物堆是鼠類族群活動熱區，務必謹慎應對！（示意圖／Getty Images）

漢他病毒預防大掃除怎麼做？

疾管署、心臟血管外科醫師吳欣岱均提醒，清理疑似鼠類排泄物時，一定要戴好口罩、塑膠或橡膠手套，防止吸入或接觸的病毒；接著將1:10稀釋過的市售漂白水小心輕倒在排泄物上，待消毒作用30分鐘後，由外往內擦拭污染區域，再用清水擦拭。

請留意，為了避免漢他病毒飛揚於空氣傳染他人，大掃除時請使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理鼠類排泄物，並以垃圾袋密封後丟棄；切勿用拖把，避免污染其他區域。

漢他病毒是什麼？症狀有哪些？潛伏期多久？

「漢他病毒」（Hantavirus）是一種屬於布尼亞病毒科的核糖核酸病毒，以田野囓齒類動物為自然宿主。由漢他病毒引起的人畜共通傳染性疾病，則稱作「漢他病毒症候群」。

根據疾管署資料，感染漢他病毒後，依其引起的臨床症狀，主要可分成「漢他病毒出血熱」和「漢他病毒肺症候群」兩類：

漢他病毒出血熱

潛伏期： 約12至16天，變化範圍在5至42天。

常見症狀： 發燒3至8天、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐。出血症狀通常在第3至第6天出現，可能會轉變成急性腎衰竭並維持數個星期。

三大臨床表徵：發燒、血小板減少、急性腎衰竭。

漢他病毒肺症候群

潛伏期： 尚未有明確定論，多數認為6天至數周間，平均約2周。

常見症狀：早期症狀包括發燒、疲倦、嚴重肌肉痛，伴隨頭痛、胃部不適等現象。發病4至10天後，可能有咳嗽、呼吸急促等症狀。要是心臟、肺部出現不適症狀，可能很快就會發生呼吸衰竭與休克。

由於漢他病毒症候群是我國法定第二類傳染病，按傳染病防治法第39條、第44條，醫師發現疑似漢他病毒症候群時，須在24小時內進行通報；必要時，患者得在指定隔離治療機構施行隔離治療。

漢他病毒傳播方式為何？會人傳人嗎？

漢他病毒主要經由呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物的飛沫而感染。被感染而無症狀的嚙齒類動物的尿液、糞便及唾液中，可發現高濃度病毒，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物或被帶病毒的齧齒動物咬到，就會受到感染。

依據疾管署2011年的調查，都會地區巿場和夜市之鼠種，以錢鼠（52.9%）與溝鼠（45.4%）為漢他病毒的高風險傳播鼠媒，特別是在餐廳、巿場、夜市、小吃攤工作，以及住在附近的民眾，感染風險較高，最好多加留意。

你可能想問，漢他病毒會不會人傳人？原則上是不會的！多數國家的病例報告也未出現人傳人的情形；根據農業部資料，目前僅有阿根廷於1999年發生過「漢他病毒肺症候群」人傳人，但台灣案例多為「漢他病毒出血熱」，因此民眾可以不必過度擔心。

漢他病毒松鼠有傳染疑慮嗎？

今年1月，台北市大安區出現本土漢他病毒死亡病例，引發社會關切，環保局也已在案址周遭加強清潔消毒。不過，有民眾憂心，大安森林公園松鼠很多，是否有傳染風險？對此，台大醫學院小兒科教授黃立民表示，松鼠不是傳播的媒介，一般的家鼠比較有風險。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇也說，「老鼠或是錢鼠，這種在封閉環境、下水溝，牠的分泌物所傳播的環境，是有所差別，所以一般民眾是不需要太擔心，不會太多有松鼠造成漢他病毒的問題。」簡單來說，「鼠類排泄物」才是關鍵重點。

漢他病毒如何治療？

現階段漢他病毒沒有特效藥，以支持療法為主，必要時給予患者抗生素治療。疾管署強調，早期診斷、早期治療非常重要，若能及時送到加護病房，隨時監測體液平衡、電解質平衡和血壓，並適時施行氣管插管、氧氣治療，病人情況應能獲得改善，度過呼吸窘迫症候期。

一般來說，漢他病毒致死率不高，約為一成以下；但若患者已經呼吸衰竭甚至休克，死亡率高達四至五成。所以，如有漢他病毒流行地區旅遊史、曾接觸囓齒類動物的排泄物、被齧齒類動物咬傷，或者發現疑似漢他病毒症狀時，務必盡速就醫，並主動告知醫師相關訊息。

漢他病毒平時怎麼預防？

目前沒有疫苗可以預防漢他病毒，不過藉由維持居家環境整潔、個人衛生健康，就能有效防範漢他病毒症候群找上門，而落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，便是預防漢他病毒最有效的方法。

鑑於漢他病毒症候群是由攜帶病毒的老鼠傳播，因此預防方法主要為鼠類的防治。對此，疾管署建議：

餐具與廚具使用後盡快清洗。

含有食物的垃圾不可隔夜置放戶外，如果無法馬上丟棄，應將垃圾桶加蓋，以防引來鼠類。

居住環境應清除建物四周的草叢、灌木、雜物等，尤其防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，需加強捕鼠及滅鼠工作，務必將不用的廢棄物丟棄，以免鼠類築窩或在室外藏匿。

配合國家清潔周，進行環境清潔和滅鼠工作。

鼠類的門牙會因不斷生長需要磨牙，倘若家戶的木質門板下端被鼠咬壞破損，一定要加裝鐵片覆蓋，並進行滅鼠。

