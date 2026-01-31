漢他病毒奪命 王欣儀批前柯市府取消滅鼠週釀「防疫破洞」

台北市大安區近日驚傳國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，1名70多歲長者從發病到離世僅短短8天。（台北市衛生局提供）

台北市大安區近日驚傳國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，1名70多歲長者從發病到離世僅短短8天。國民黨台北市議員王欣儀指出，在早期前市長郝龍斌時代，北市每年都會統一辦理市府與鄰里協力的「全台北市滅鼠週」，其效果顯著，但此政策在前市長柯文哲任內遭到取消，導致近年來滅鼠工作淪為各里「單打獨鬥」，防疫網明顯出現破洞，要求市府盡快研擬重啟計畫。台北市環保局回應，是因避免單一時間投藥誤毒大型禽類，才改以強化平時防治及環境整頓為主。

王欣儀接獲大安區許多里長陳情指出，早期郝龍斌時代，台北市每年10月都會統一辦理「全台北市滅鼠週」，透過市府跨局處力量與鄰里同步行動，效果顯著，然而這項優良傳統在柯文哲任內遭到取消，導致近年來滅鼠工作淪為各里「單打獨鬥」。

王欣儀表示，有些里長因深知環境衛生重要性，即便市府已取消該活動，仍堅持在每年11月自行辦理「全里滅鼠週」，發放滅鼠餌劑並宣導防護，但老鼠的活動範圍不會分里界，單靠少數積極的里長自發性滅鼠，或是等到發生致死案例後，才針對個案住家半徑200公尺執行「補救式」滅鼠行動，根本是治標不治本，防疫網明顯出現破洞。

此外，王欣儀不滿，事發至今市府對大安區竟處於「無積極作為、無具體SOP、無明確指引」的狀態，任由民眾在恐慌中不知所措，她強調正值年終大掃除的感染高峰期，市府絕不能只會被動喊口號要民眾「防鼠三不」，而應主動出擊，針對市場及老舊社區等高風險區加強清潔輔導，並挹注基層資源、建立完善通報網絡，真正落實源頭防疫，別等疫情擴大才再來亡羊補牢。

王欣儀強調，漢他病毒致死率不容小覷，市府必須正視基層里長的建言，不能因為政權更迭就遺棄好的良政，她要求市府，盡速評估恢復全市或全區同步的「滅鼠週」活動，透過市府統一採購、宣導，並於統一時段投藥，才能在大範圍內有效降低鼠群密度，而非讓病毒在行政區的縫隙中流竄。

環保局回應，針對北市出現今年國內首例漢他病毒症候群病例，環保局收到衛生局通報後，1月23日第一時間即安排人力，依sop針對案址周邊半徑200公尺使用稀釋10倍漂白水執行環境消毒及孳生源清除作業，並配合該局執行案址周邊捕鼠監測作業，30日再次加強案址周邊半徑200公尺環境消毒、孳生源清除及投藥滅鼠作業。

環保局說明，為防止鼠類傳染疾病及造成環境衛生問題，早期農業部動植物防疫檢疫署辦理「全國滅鼠週」，後因避免單一時間投藥，誤毒大型禽類等，因此全國取消滅鼠週，改以強化平時防治及環境整頓為主，環保局已於115年1月14日進行年終大掃除誓師活動，並呼籲民眾一同整頓家園，環保局也規畫於下週結合衛生局及區公所，共同加強環境整頓。

