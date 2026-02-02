漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

台北市大安區日前一名70多歲男性，感染漢他病毒死亡，引發各界關注。胸腔科醫師蘇一峰今解釋，漢他病毒症狀其實與一般感冒很像，民眾容易忽略，但如果病情惡化至出現「大白肺肺炎」時，大概有8、9成的機率會死亡。

蘇一峰在臉書粉專上傳影片指出，漢他病毒主要是存在於老鼠的糞便，若打掃有老鼠糞便的房間卻未戴口罩時，一旦塵土飛揚，即有可能將病毒吸入肺中、進而發病。

漢他病毒大約有3至5天的潛伏期，發病初期的症狀與一般感冒極為相似。蘇一峰說，患者大多會出現流鼻水、喉嚨痛、發燒等症狀，嚴重一點則會有發高燒、全身痠痛、血小板低下的問題，甚至進一步惡化成敗血症、出血、大白肺肺炎。

廣告

蘇一峰說，當漢他病毒導致大白肺時，將會出現呼吸衰竭等，而漢他病毒的死亡個案中，大約有8、9成達是因「大白肺肺炎」所致。如日前爆出的大安區老翁，同樣是在感染漢他病毒後出現嚴重肺部浸潤，最終在加護病房中搶救不治。

台灣不可能只有一例的漢他病毒個案。蘇一峰指出，感染漢他病毒症狀與一般呼吸道感染相似，加上檢驗量很少，多數時候不會去聯想到漢他病毒，而是當成一般感冒、一般肺炎來治療。值得一提的是，漢他病毒並無特效藥，治療時給予抗生素、類固醇及氧氣等方式。

因此，醫師臨床上遇到疑似的病人，應詢問家屬有沒有打掃老鼠分泌物的環境，或是曾接觸老鼠，並抽血檢查血小板指數、檢查肺部狀況。

蘇一峰提醒，65歲以上老人、具慢性病史或糖尿病史、心肺肝腎疾病史、免疫力差者，都屬於漢他病毒的高危險族群，務必提高警覺，如果出現感冒、發燒等症狀，不應輕忽。

