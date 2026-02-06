漢他病毒才奪命！北捷車廂又驚見老鼠 北市急啟動大規模消毒

台北市出現今年首例「漢他病毒」本土病例，一位住在大安區的70多歲男性確診，且住家周邊共捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒陽性。近日陸續有民眾拍到老鼠出沒台北各街頭的照片，沒想到竟連台北捷運車廂也淪陷！北捷、北市12個行政區5日皆進行大消毒，希望杜絕鼠患。

有民眾在Threads發文質疑「老鼠已入侵北捷」，指稱在松山新店線車廂內驚見鼠蹤。（示意圖／資料照）

有民眾在Threads發文質疑「老鼠已入侵北捷」，指稱在松山新店線車廂內驚見鼠蹤。面對鼠患疑慮，北捷5日回應，由於捷運嚴禁飲食，車廂與車站並不具備老鼠生存條件，推測應是從站外滲入，目前已啟動清消，提升系統防疫層級，也委請專業廠商每月布設捕滅設備。對於站內販賣店，則要求食品必須妥善密封，開放式櫃位在閉店後須全面清空。

因應漢他病毒防疫需求，北捷2月1日起已針對大安區及周邊關鍵車站，如大安站、大安森林公園站及忠孝復興站等進行大規模消毒。5日夜間更進一步擴大範圍，啟動全路線列車的清潔與消毒作業，強化環境防疫措施，以消除民眾搭乘時的恐慌。北市12行政區5日上午也同步舉辦環境清潔週誓師活動，結合公有市場、夜市、商圈、公園、捷運等地，展開地毯式的清潔工作與全面消毒。

疾管署指出，漢他病毒屬於布尼亞病毒科，目前已辨識出20多種不同型別，分布於世界各地，並各自依附特定齧齒類宿主。人類並不會因一般接觸而感染，而是多在吸入含病毒的塵埃後中鏢。一般情況下，漢他病毒不會人傳人，僅有極少數國外案例例外。

台北市大安區日前一名70多歲男性感染漢他病毒死亡，環保局針對個案住家半徑200公尺範圍內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠等防疫措施。（圖／臺北市衛生局）

臨床上，漢他病毒感染可分為「出血熱」與「肺症候群」兩大類型。出血熱潛伏期約12至16天，常見症狀包括發燒、血小板下降與急性腎衰竭；肺症候群則可能在發病數日後迅速出現咳嗽、呼吸困難，嚴重時恐導致呼吸衰竭與休克，病程發展相當快速。

目前漢他病毒尚無疫苗可預防，也缺乏特效藥物，治療方式以支持性療法為主，因此預防成為關鍵。疾管署提醒，清理老鼠排泄物時，切勿直接掃除，應先以稀釋漂白水噴灑消毒並靜置，再進行清理，同時全程配戴口罩與手套。

在居家防疫方面，建議落實防鼠「三不原則」：不讓鼠進來、不讓鼠吃、不讓鼠住。食物應密封保存，廚餘桶加蓋，寵物飼料用後立即收好，從環境管理降低鼠患風險。若家中或公共場所發現老鼠或鼠屍，環境部建議優先採取物理防治方式，捕獲後以雙層垃圾袋密封，交由垃圾車清運；若鼠患嚴重，則應尋求合格病媒防治業者協助，避免自行處理造成感染風險。

