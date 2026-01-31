漢他病毒有多可怕？一開始像感冒「數小時恐休克」有6警訊快就醫

生活中心／游舒婷報導

台灣國內發生今年首例漢他病毒案例，患者從發病後到病逝僅僅8天，有醫師就提醒，漢他病毒一開始症狀幾乎是流感翻版，但病情可能短時間內急轉直下。

醫師指出，一些病毒一開始像感冒，後續病程發展卻急轉直下。（示意圖／資料照）

醫師黃軒在粉專撰文表示，醫師最怕的不是不認識病毒，而是太早就把病毒當成單純感冒，因而錯過關鍵治療時機，臨床上有許多高風險病毒一開始就是單純的症狀：流鼻水、喉嚨痛、發生等等，真正拉開差距的，是接下來身體狀況的變化。

通常第一層是真的感冒，這時候通常以流鼻水、喉嚨痛為主，病程緩慢，並會再幾天內逐漸好轉，鮮少出現器官衰竭。

第二層則是門診最容易被誤判的區域，早期像感冒，但常常被低估，例如「流感」一開始被當成小感冒，接著卻高燒、全身痠痛；「COVID-19」則是前幾天輕微，卻可能在第5到8天時突然惡化；「腺病毒」則常合併喉嚨痛與結膜炎。

第三層則是一開始像感冒，但是死亡率極高，這層經典的範例是「漢他病毒」，這個病毒早期都是流感翻版，卻可能在短短數小時內引發肺水腫、休克，其他「禽流感、MERS、SARS 」初期也僅有咳嗽發燒，卻迅速走向重症肺炎。

醫師提醒，病毒狡猾的地方不是有多毒，而是一開始太像感冒，如果感冒症狀合併「發燒卻越來越喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈、有動物或特殊環境接觸史，或病情突然急轉直下」任何一項條件，建議就不要當普通感冒看，以防錯過黃金治療時機。

