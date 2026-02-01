漢他病毒無治療藥物 醫警告「一開始像感冒」！數小時致命

【記者黃泓哲／台北報導】疾管署日前公布國內今年首例漢他病毒死亡個案，引發關注。醫師黃軒在臉書提醒，真正讓人害怕的不是不認識病毒，而是「一開始太像感冒」。因為漢他病毒在初期幾乎和一般感冒、流感沒有差別，常見症狀包括流鼻水、喉嚨痛、發燒、全身痠痛，卻可能在短短幾小時內急速惡化，引發肺水腫甚至休克，錯過治療時機，此外疾管署提醒過，目前漢他病毒的感染並無特殊治療方法，基本上施以支持療法，可說相當嚴重。

醫師黃軒指出，臨床上最容易出問題的，就是太早把高風險病毒當成小感冒處理。他說，許多病毒的「開場白」都很溫和，關鍵不在第一天，而是後續幾天身體的變化。像一般感冒病毒、非重症的冠狀病毒、副流感或成人型RSV，多半症狀單純、病程緩慢，休息幾天就會改善，通常不會造成器官衰竭。

但有些病毒「前段很普通，後段才出事」。黃軒說，流感一開始常被誤認為小感冒，接著卻高燒不退、全身痠痛；COVID-19前幾天症狀輕微，卻可能在第5-8天突然惡化；腺病毒則常合併喉嚨痛與結膜炎，群聚感染時更要提高警覺，這類病毒最容易在門診被低估。

至於漢他病毒，則屬於醫師一看到就會「直接拉警報」的類型。黃軒提醒，只要感冒症狀合併發燒卻越來越喘、意識變慢、肌肉痛異常劇烈，或有鼠類、特殊環境接觸史，加上病情突然惡化，就絕不能再當普通感冒看，務必盡快就醫，才能爭取關鍵救命時間。

