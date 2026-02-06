漢他病毒現蹤大安區！過年清消注意 蔣萬安籲：謹記三不原則

台北市出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，台北市長蔣萬安6日表示， 過年即將到來，呼籲民眾大掃除務必記得戴上口罩、手套，避免接觸到老鼠的排泄物。（陳俊吉攝）

台北市出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，居住在大安區的70多歲男性確診後，其住家周邊共捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒陽性。台北市長蔣萬安6日受訪表示， 昨天12個行政區全面啟動的大清消清潔周活動，各局處也都在協助做場館清消，過年即將到來，呼籲民眾大掃除務必記得戴上口罩、手套，避免接觸到老鼠的排泄物。

蔣萬安今天出席與里長有約受訪表示，上周發生今年第1起「漢他病毒」，即刻啟動應變機制，在周一的晨會他親自主持跨局處會議，所以衛生局密切追蹤到目前為止，都沒有再新增任何1例案例，但是我們絕不鬆懈，也因此包括北市環保局、市場處、公園處、商業處，還有民政局以及各區公所，包括文化局跟教育局轄管的場館，都全面清消，昨天12個行政區全面啟動的大清消清潔周活動，也地毯式大清消及環境整潔。

蔣萬安說，市場處、環保局也已針對全市99處市場、攤販集中處，做全面投藥及清消。另外，住戶巷弄周邊環境整潔，民政局及各區公所也會全面巡查，並加強宣導清消，再次呼籲所有室內住戶，包括餐廳、百貨美食街等地及社區內，千萬謹記「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，尤其現在過年即將到來，都在大掃除的時候，也務必記得戴上口罩、戴上手套，避免接觸到老鼠的排泄物。

