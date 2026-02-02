漢他病毒症狀像感冒！醫曝1關鍵症狀「死亡率達8、9成」 4族群要小心

胸腔科醫師蘇一峰指出，漢他病毒一旦病情惡化併發俗稱「大白肺」的嚴重呼吸衰竭肺炎，死亡率高達8至9成。（示意圖，取自pexels）

台北市大安區近日出現一起漢他病毒死亡案例，胸腔科醫師蘇一峰指出，漢他病毒初期症狀與一般感冒相似，容易被忽略，但一旦病情惡化併發俗稱「大白肺」的嚴重呼吸衰竭肺炎，死亡率高達8至9成。疾管署也提醒，進行年前大掃除或清理可能有鼠類出沒的環境時，務必配戴口罩，避免吸入帶有病原的空氣微粒。

什麼是「大白肺」？ 為何成為致命關鍵？

蘇一峰在臉書說明，漢他病毒主要存在於老鼠的糞便中，如果在未戴口罩的情況下打掃有老鼠糞便的房間時，可能將病毒吸入肺中而感染。感染後潛伏期約3至5天，初期症狀包括流鼻水、喉嚨痛、發燒等，與一般感冒十分相似。嚴重則可能出現高燒、全身痠痛、血小板下降，甚至引發敗血症造成出血，俗稱「出血熱」。

廣告 廣告

他進一步指出，8、9成漢他病毒死亡病例，是因為「大白肺」，也就是嚴重的呼吸衰竭肺炎；這次大安區70多歲老翁案例，便是在感染後出現嚴重肺部浸潤，即使入住加護病房搶救，仍不幸不治。

感染漢他病毒如何治療？ 醫點名4高危族群

蘇一峰表示，目前漢他病毒並無特效藥，而是依照一般胸腔大白肺至離方式處置；他也坦言，台灣實際感染案例可能不只一例，但因症狀與一般呼吸道感染相近，加上檢驗量很少，往往被當成一般感冒、一般肺炎。

醫師提醒，65歲以上長者、患有慢性病、糖尿病、心肺肝腎疾病或免疫力較差者，都屬漢他病毒高風險族群。

更多鏡週刊報導

台北爆漢他病毒！網憂大安森林公園松鼠恐感染 醫師回應了

70歲男染漢他病毒病逝 住大安區躲不過鼠害？疾管署曝都市迷思

漢他病毒「幾乎是流感翻版」？ 醫曝「可怕之處」：恐數小時內肺水腫、休克