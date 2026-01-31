漢他病毒醫師也怕 初期像感冒「數小時恐休克」

疾管署昨（30）公布國內今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，對此胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，漢他病毒初期症狀像感冒，但死亡率高，可能在短短數小時內引發肺水腫與休克，惡化速度快。

黃軒今（31日）在臉書粉專發文指出，很多高風險病毒起初症狀都無害，像是流鼻水、喉嚨痛、發燒、痠痛等，真正拉開差距的是接下來幾天的病程變化。他依照病情嚴重程度區分，首先是風險較低的感冒，包括鼻病毒、一般冠狀病毒、副流感病毒及成人型RSV，通常以流鼻水、喉嚨痛為主，幾天內逐步好轉。

再來是早期像感冒、常被門診誤判的病毒，黃軒舉例，流感一開始常被當成小感冒，接著卻高燒、全身痠痛炸裂；COVID－19前幾天症狀輕微，卻可能在第5至8天突然惡化，甚至出現不喘但缺氧的陷阱；腺病毒則常合併喉嚨痛與結膜炎。

最嚴重的則是「一開始像感冒，但死亡率高」的病毒，黃軒提到，漢他病毒早期幾乎就是流感翻版，卻可能在短短數小時內引發肺水腫與休克；立白病毒起初只是發燒痠痛，後期卻可能進展成腦炎與昏迷；此外禽流感、MERS、SARS也是從咳嗽發燒開始，之後迅速走向重症肺炎。

黃軒提醒，只要感冒症狀合併以下任一項，就不能再當普通感冒看，包括發燒卻越來越喘、意識變慢、血小板下降、肌肉劇烈疼痛、有動物或特殊環境接觸史或病情急轉直下。他直言，病毒最狡猾的地方不是它有多毒，而是一開始表現得實在太像感冒。

