漢他病毒釀大白肺「致死率9成」 醫：易誤認感冒、台灣不可能僅1例

台北市大安區日前一名70多歲男性感染漢他病毒死亡，引發各界關注此一疾病的威脅性。胸腔科醫師蘇一峰指出，漢他病毒病情惡化至出現「大白肺肺炎」時，大概有8、9成的機率會死亡，患者將出現呼吸衰竭等嚴重症狀。

台北市大安區日前一名70多歲男性感染漢他病毒死亡，環保局針對個案住家半徑200公尺範圍內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠等防疫措施。（圖／臺北市衛生局）

蘇一峰在臉書粉專上傳影片解釋，老鼠糞便中存在漢他病毒，民眾在打掃有老鼠糞便的房間時若未戴口罩，塵土飛揚之際就可能將病毒吸入肺中、進而發病。該病毒具有3至5天的潛伏期，發病初期的症狀與一般感冒極為相似，患者容易忽略其嚴重性。

廣告 廣告

患者大多會出現流鼻水、喉嚨痛、發燒等症狀。蘇一峰說，嚴重一點則會有發高燒、全身痠痛、血小板低下的問題，甚至進一步惡化成敗血症、出血、大白肺肺炎。日前爆出的大安區老翁，同樣是在感染漢他病毒後出現嚴重肺部浸潤，最終在加護病房中搶救不治。

蘇一峰指出，感染漢他病毒症狀與一般呼吸道感染相似。(圖/翻攝蘇一峰臉書)

漢他病毒並無特效藥，治療時給予抗生素、類固醇及氧氣等方式。蘇一峰指出，感染漢他病毒症狀與一般呼吸道感染相似，加上檢驗量很少，多數時候不會去聯想到漢他病毒，而是當成一般感冒、一般肺炎來治療，因此台灣不可能只有一例的漢他病毒個案。

醫師臨床上遇到疑似的病人，應詢問家屬有沒有打掃老鼠分泌物的環境，或是曾接觸老鼠，並抽血檢查血小板指數、檢查肺部狀況。蘇一峰提醒，65歲以上老人、具慢性病史或糖尿病史、心肺肝腎疾病史、免疫力差者，都屬於漢他病毒的高危險族群，務必提高警覺，如果出現感冒、發燒等症狀，不應輕忽。

延伸閱讀

影/與死神搶命！屏東漁船移工出海突中風 海巡海空接力馳援

大S逝世週年！具俊曄搭檔姜元來冒雨坐輪椅現身 SJ始源也來了

林聰賢任兆豐資產管理董座 李彥秀批酬庸：賴政府用人唯「新」