漢他病毒釀死！直擊老鼠搭捷運 北捷回應了

[NOWnews今日新聞] 台灣出現25年來首例漢他病毒致死個案！台北市大安區一名男子，短短8天發病病逝，隨後更有民眾在Threads發文質疑「老鼠已入侵北捷」，指稱在松山新店線車廂內驚見鼠蹤。面對鼠患疑慮，台北捷運公司今（5）日回應，由於捷運嚴禁飲食，車廂與車站並不具備老鼠生存條件，推測應是從站外滲入，目前已啟動清消，提升系統防疫層級。

針對民眾拍下的鼠蹤畫面，北捷強調將持續落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則。除了每日清運垃圾及檢視牆面孔洞以阻絕鼠源外，也委請專業廠商每月布設捕滅設備。對於站內販賣店，則要求食品必須妥善密封，開放式櫃位在閉店後須全面清空，確保環境整潔，不留任何讓老鼠逗留的誘因。

因應漢他病毒防疫需求，北捷2月1日起已針對大安區及周邊關鍵車站，如大安站、大安森林公園站及忠孝復興站等進行大規模消毒。今（5）日夜間更將進一步擴大範圍，啟動全路線列車的清潔與消毒作業，強化環境防疫措施，以消除民眾搭乘時的恐慌。

