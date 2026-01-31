漢他病毒首例出現！醫曝一開始像感冒「超級可怕」：恐數小時就休克

醫曝「漢他病毒」症狀一開始像感冒。示意圖，非當事人／Pixabay

疾病管制署昨天（30）公布國內今年首例「漢他病毒」症候群病例，個案為北部70多歲男性，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。重症醫學專家黃軒醫師表示，漢他病毒一開始症狀像感冒，但死亡率很高，短短數小時內就有可能休克。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

黃軒醫師在臉書粉絲頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，漢他病毒是「一開始像感冒的病毒」，醫師最怕太早把它當成感冒，就此錯過關鍵時機。黃軒醫師表示，病毒最狡猾的地方，不是它有多毒，而是它一開始，表現得實在太像感冒。

黃軒醫師說，在臨床現場，很多高風險病毒的開場白都很無害：流鼻水、喉嚨痛、發燒、痠痛；「真正拉開差距的，不是第一天的症狀，而是接下來幾天身體怎麼變」！

第一層綠燈區：真的只是感冒（風險低）

黃軒醫師說，通常以流鼻水、喉嚨痛為主，病程緩慢，幾天內逐步好轉，很少出現器官衰竭，只要休息和支持性治療就好，不必過度緊張，例如鼻病毒、一般冠狀病毒（非 SARS／MERS／COVID-19）、副流感病毒、成人型 RSV。

第二層黃燈區：早期像感冒，但常被低估

黃軒醫師說，這是門診最容易誤判的區域。「流感」一開始常被當成小感冒，接著卻高燒、全身痠痛炸裂；「COVID-19 」前幾天輕微，卻可能在第 5至8 天突然惡化，甚至出現不喘但缺氧的陷阱；「腺病毒」則常合併喉嚨痛與結膜炎，群聚時尤其要小心。共同特點是「前段太普通，後段才出事」。

第三層紅燈區：一開始像感冒，但死亡率高

這一層，醫師會直接拉警報！黃軒醫師直言，漢他病毒早期幾乎就是流感翻版，卻可能在短短數小時內引發肺水腫與休克；「立白病毒」起初只是發燒痠痛，後面卻可能進展成腦炎與昏迷；「禽流感、MERS、SARS 」也是從咳嗽發燒開始，卻迅速走向重症肺炎；線索常藏在接觸史與惡化速度。

醫師的實戰心法

只要「感冒樣症狀」合併以下任一項，就不能再當普通感冒看：發燒卻越來越喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈、有動物或特殊環境接觸史，或病情突然急轉直下。



