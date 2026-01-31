漢他病毒「幾乎是流感翻版」？ 醫曝「可怕之處」：恐數小時內肺水腫、休克

疾管署昨（30）日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例。（示意圖，取自pexels）

疾管署昨（30）日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，醫師黃軒今天指出，「漢他病毒」早期幾乎就是流感翻版，卻可能在短短數小時內引發肺水腫與休克。

疾管署昨天指出，漢他病毒個案為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署說，個案主要活動地為住家，據家屬表示家中有老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性，並進行各項調查及衛教防治工作，並由環保單位前往個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲之老鼠經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

「一開始像感冒的病毒」，黃軒發文說，醫師最怕的，從來不是不認識病毒，而是太早把它當成感冒，就此錯過關鍵時機，在臨床現場，很多高風險病毒的開場白都很無害：流鼻水、喉嚨痛、發燒、痠痛，真正拉開差距的，不是第一天的症狀，而是接下來幾天身體怎麼變。

黃軒說，「漢他病毒」早期幾乎就是流感翻版，卻可能在短短數小時內引發肺水腫與休克；「立白病毒」起初只是發燒痠痛，後面卻可能進展成腦炎與昏迷；「禽流感、MERS、SARS 」也是從咳嗽發燒開始，卻迅速走向重症肺炎，「線索常藏在接觸史與惡化速度」。

