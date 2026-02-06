漢他病毒1死後台北老鼠變多？ 楊植斗揭真相反批綠營抹殺市府努力

照片來源：AI生成示意照

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台北市大安區近日發生漢他病毒死亡病例，70多歲男翁1月底發病，因敗血症、多重器官衰竭不治；患者住家附近捕獲老鼠經檢驗為陽性，市環保局已完成周邊清消。台北市議員楊植斗今（6）日表示，有不少青鳥粉專大規模轉傳在街上看到老鼠的照片，並吸引民眾去灌爆市長蔣萬安的臉書粉專，真的太壞了，難道老鼠會因為蔣市長上任就從異空間轉生過來？

對於外傳街上老鼠變多，楊植斗說明，大安區發生漢他病毒死亡案件後，清潔隊已經加強周邊巷弄以及各大市場的清消、投放老鼠藥，現在在里上也加強宣導，將老鼠趕出家門，老鼠不會憑空出現，大家平時看不到老鼠，但不代表不存在。他分析，當生活的陰暗角落被扒開，噴灑消毒藥劑時，老鼠當然逃出，在光天化日下被民眾撞見，所以體感上，當然就會有老鼠變多的錯覺。

「市府現在採取的都是基於科學做法。」楊植斗舉例指出，每次大掃除和清消，都會有大量的蟑螂屍體出現在街道上，清潔隊消毒完之後，還要清除這些屍體，維護環境整潔，非常辛苦。而漢他病毒主要是來自於老鼠的飛沫、體液、糞便傳染，在開放空間就相對不容易被傳染，如果路上遇到老鼠屍體也可以迅速通知清潔隊來處理。

照片來源：衛福部

針對現在有很多留言要求蔣萬安處理鼠患，楊植斗表示要向理性且真正關心鼠患的市民說明，正是因為近期大規模的消毒和投藥，才會有那麼多老鼠浮出檯面，市府已經在努力，請大家支持環保局、清潔隊的行動，也請配合相關政策，在家不留剩菜給老鼠食用。

話鋒一轉，楊植斗批評，然而也有一小部分老鼠屎見獵心喜，一舉抹殺市府人員們的努力，應該好好譴責。他說，難道要學時任台南市長賴清德當初在台南時一樣擺爛，登革熱疫情大流行，爛到被監察院糾正？什麼事都不要做，大家看不到老鼠就眼不見為淨？

楊植斗批評，蔣萬安正在努力滅鼠，同時也震出一堆綠營「鼠輩」，躲在臭水溝裡，用一些假帳號來羞辱市府，引導民眾仇視蔣萬安，實在臭不可聞，比真老鼠還髒。

照片來源：AI生成示意照、衛福部

