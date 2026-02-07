漢他病毒25年來首奪命！大安區7旬男發病8天不治…醫揭初期像「流感」：短短數小時恐休克、肺水腫

台灣出現25年來首例漢他病毒致死個案！據最新的疫情通報，國內出現今年首例漢他病毒症候群確診病例，個案是居住在台北市大安區的一名70多歲男性，從發病到不治僅短短8天。醫師提醒，「漢他病毒」初期幾乎就像流感翻版，一開始只有發燒、頭痛、虛弱，但短短數小時內就可能引發肺水腫與休克。

衛福部疾管署署長羅一鈞昨日（1/31）證實，台北市大安區一名70多歲男性因感染漢他病毒症候群，引發敗血性休克及多重器官衰竭，於1月中旬不幸病逝。這也是台灣自2000年有紀錄以來，首起漢他病毒確診死亡病例，引發公共衛生界高度關注。

疾管署指出，該名男子潛伏期內並無國外旅遊史，平日主要活動範圍集中於住家。1月上旬出現呼吸喘、發燒及腸胃道不適等症狀，首次至急診就醫後返家，隔日因症狀明顯加劇再次送醫，隨即收治於加護病房，最終仍於1月13日因敗血症併發多重器官衰竭死亡，經通報檢驗後確診為漢他病毒症候群。

住家鼠跡成感染關鍵

疫調顯示，個案住家環境長期可見老鼠活動與鼠跡。地方衛生單位已完成同住家人採檢，血清檢驗結果均為陰性，並同步展開環境調查與防治作業。環保單位前往個案住家周邊及活動地點進行捕鼠，共捕獲4隻老鼠，其中2隻於住家周邊捕獲的老鼠，經檢驗漢他病毒抗體呈陽性，顯示居家周邊環境存在明確感染風險。

漢他病毒主要透過吸入或接觸遭帶病毒鼠類排泄物（糞便、尿液、唾液）污染的塵土或物體而感染，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，並非透過人與人之間傳播。

據疾管署統計，漢他病毒在台灣雖不常見，但幾乎每年都會出現零星病例，如2025年3月北部20多歲男性出現「發燒、頭痛、食慾差及腹瀉」等症狀後確診。

醫警示：誤當感冒最危險

胸腔暨重症醫師黃軒也在臉書發文提醒，臨床上醫師最擔心的，並不是不認識病毒，而是「太早把它當成感冒」，錯失關鍵治療與通報時機。以漢他病毒為例，早期症狀幾乎與流感無異，卻可能在短短數小時至數天內，快速進展為肺水腫、休克，甚至危及生命。

黃軒表示，感染漢他病毒後，可能出現以下兩種類型的症候群：

1. 漢他病毒出血熱併腎症候群（HFRS）：

患者可能出現持續高燒、虛弱、背痛、腹痛、嘔吐等症狀。約在發病第3至第6天可能出現出血、蛋白尿、低血壓或少尿，但經支持性治療，多數病況可逐步改善，死亡率約1%至15%。

2. 漢他病毒肺症候群（HPS）：

早期同樣以發燒、疲倦、嚴重肌肉痠痛為主，4至10天後可能迅速出現咳嗽、呼吸急促，一旦心肺症狀發生，病程常急轉直下，進展為呼吸衰竭與休克，死亡率可達35%至50%。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。民眾應妥善處理廚餘與動物飼料，避免堆放雜物，並加強清理防火巷、排水設施、水溝蓋與牆垣等鼠類活動熱區。

時值歲末大掃除頻繁，疾管署提醒，若發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩與橡膠手套、打開門窗保持通風，再以稀釋漂白水（100cc市售漂白水加1公升清水）潑灑疑似污染處，靜置30分鐘後，再以拋棄式紙巾或舊報紙清理並密封丟棄，避免塵土飛揚造成病毒吸入。

