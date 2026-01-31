漢他病毒25年來「首例死亡個案」 感染關鍵曝光！大掃除要注意了

疾管署署長羅一鈞。游騰傑攝



台北市大安區近日出現漢他病毒症候群死亡病例，疾病管制署署長羅一鈞今（1/31）日證實，這起個案為國內近25年來首例死亡案例；副署長林明誠指出，漢他病毒的重要病媒為老鼠，而鼠類習慣棲息於人口密集環境，若病媒族群密度偏高，鼠媒疾病風險也隨之增加，唯有落實病媒防治、降低鼠類數量，才能有效降低感染風險。

林明誠說明，該名個案為北部一名70多歲男性，本身具有慢性病史，潛伏期間無國外旅遊史。今年1月上旬出現呼吸喘、發燒及腸胃道症狀，首次前往急診就醫後返家，隔日因症狀加劇再度到急診，隨後收治於加護病房，但病況仍未改善，最終於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報與檢驗後確診為漢他病毒症候群。

疾管署指出，個案主要活動地為住家，家屬表示屋內可見老鼠活動及鼠跡。地方衛生單位隨即對同住家人進行採檢，血清檢驗結果皆為陰性，並同步展開疫調與衛教防治措施。環保單位也前往個案住家周邊及相關活動地點進行捕鼠作業，共捕獲4隻老鼠，其中2隻在住家周邊捕獲的老鼠，經檢驗後確認漢他病毒抗體呈陽性。

根據疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，與過去4年同期（2022年至2025年）0或1例相當；自2017年起至今累計44例。性別以男性29例（占66%）為多，年齡則以40歲以上29例（占66%）為主，其中包含1例境外移入個案，感染國家為印尼。

林明誠分析近10年國內病例趨勢指出，每年1月確診數最多，共8例，其次為3月至5月，顯示漢他病毒在冬末至春季較容易發生。從職業別來看，確診個案以市場相關工作者居多，顯示與鼠類活動環境密切接觸的族群，暴露風險相對較高。

針對外界關心疫情為何出現在人口密集的大安區，林明誠表示，老鼠本就偏好在人口密集區域活動，溝鼠、家鼠、屋頂鼠、錢鼠等常見鼠類，皆是漢他病毒及其他鼠媒疾病的重要病媒。「蚊子多就容易有蟲媒疾病，老鼠多就可能出現鼠媒疾病」，只要做好病媒防治、降低鼠類密度，就能降低疾病傳播風險，並非特定行政區才會發生。

疾管署也提醒，國人過年前常進行大掃除，清理屋內外環境時務必做好防護，至少配戴口罩，避免吸入可能含有病毒的空氣微粒。若發現鼠糞或鼠尿，應先以稀釋漂白水消毒，靜置約30分鐘後再進行清理，切勿直接掃除，以免擴散污染。曾接觸鼠類排泄物的抹布、拖把、掃帚等清潔工具，也須先消毒後再使用，避免交叉污染。

林明誠強調，漢他病毒防治的核心原則為「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」，結合環境整潔、防鼠措施與滅鼠行動，包括使用鼠餌、鼠籠或黏鼠板，都是每個家庭應長期落實的基本防疫工作。

