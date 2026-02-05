漢他病毒26年來首例死亡 蔣萬安喊抗鼠：全市12區地毯式清消

有民眾1月23日在北捷「松山新店線」車廂裡發現老鼠蹤跡。Threads kyeh318提供



北市大安區一名70多歲男子，上月病逝，從檢體確認感染漢他病毒。成為今年首例死亡、也是民國89年來首起漢他病毒死亡病例。環保單位進行捕鼠作業，2隻於住家周邊捕獲的老鼠，檢驗後也驗出漢他病毒抗體陽性。近日陸續爆出北捷車廂、連鎖超商食品架出現老鼠出沒畫面，台北市長蔣萬安今天（2／5）下午受訪表示，早上已召集全市12個行政區，進行全面地毯式清消，呼籲市民大掃除共同抗鼠。

衛福部疾管署1月30日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，為居住在台北市大安區的70多歲具慢性病史男性，在1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天後於13日死亡，22日檢驗確診漢他病毒感染。

廣告 廣告

蔣萬安被問到是否會恢復「滅鼠週」表示，蔣萬安說，發生首起漢他病毒死亡病例後，除衛生局及環保局在第一時間因應，他也在2日召開跨局處應變會議，要求民政局、市場處、商業處等單位都要參與，啟動投藥及清消。

蔣萬安強調，全市12行政區今天上午更同步舉辦環境清潔週誓師活動，結合公有市場、夜市、商圈、公園、捷運等地，展開地毯式的清潔工作與全面消毒。

另外近日也被民眾發現有鼠出沒的台北捷運表示，今天晚間會消毒全線列車。另外會持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，依排程清潔車站與列車、每日清運垃圾，並委請專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒；站務人員也會定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源。

更多太報報導

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」